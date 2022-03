WM-Leader Sam Sunderland (GASGAS): «Das ist cool»

Zwei Rennen, ein Sieger – Sam Sunderland führt die neue Rallye-Raid-WM mit Idealpunktzahl an. Mit dem Engländer ist GASGAS im Rallye-Sport die zurzeit erfolgreichste Marke der Pierer Mobility Group.

Wie bei der Rallye Dakar 2022 heißt der Sieger auch bei der Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC) Sam Sunderland. Der 32-Jährige beeindruckte einmal mehr nicht nur mit seinem Speed, sondern auch mit seinem feinen Gespür für die richtige Taktik. Der GASGAS-Pilot gewann die Etappen 1 und 5 und am Ende mit 3:08 min respektive 3:56 min Vorsprung auf Ricky Brabec und Pablo Quintanilla (beide Honda).

Für den in Dubai lebenden Sunderland war die ADDC 2022 ein Heimspiel. Das Terrain in der Wüste ist ihm besser vertraut als jedem anderen Rallye-Piloten.



«Es fühlt sich so cool an, zu gewinnen», strahlte der souveräne WM-Leader. «Abu Dhabi ist hinsichtlich der Strategie immer ein hartes Rennen. Das war in diesem Jahr ein noch größerer Faktor, weil alle ein hohes Tempo fahren. Selbst wenn man auf einer Etappe von weiter hinten gestartet ist, macht man nicht so viel Zeit gut, obwohl man höllisch gepusht hat.»

Die letzte ADDC fand im November 2021 statt, die Bedingungen waren für die Piloten deutlich angenehmer. In diesem Jahr herrschten am Vormittag bereits Temperaturen um 40 Grad Celsius.



«Auch körperlich war es ein hartes Rennen, teilweise wegen des Tempos, aber auch wegen der Hitze und der Nähe zu Dakar», gab auch Sunderland zu. «Es ist großartig, einen weiteren Sieg zu holen und meine Führung in der Meisterschaft auszubauen. Es ist auch schön, das Team für die harte Arbeit bei dieser Rallye zu belohnen. Es sind Ergebnisse wie diese, die es wert sind. Jetzt gilt es, am Ball zu bleiben und diesen Schwung mitzunehmen.»