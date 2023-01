Schon im Februar geht die Rally-Raid-WM 2023 weiter

Die Rallye Dakar bildete den Auftakt der World Rally-Raid Championship. Schon in einem Monat kämpfen die eingeschriebenen Teilnehmer in der Wüste von Abu Dhabi erneut um WM-Punkte.

Am 26. November 2021 wurde die Amaury Sport Organization (A.S.O.) als Organisator der Rallye-Weltmeisterschaft von der FIM bestätigt, bereits im Juni hatte die FIA diesen Schritt bekannt gegeben. A.S.O. ist als langjähriger Veranstalter der Rallye Dakar und anderen Sport-Events bekannt. Der Vertrag über die Ausrichtung der World Rally-Raid Championship läuft über fünf Jahre, beginnend 2022.

Die 45. Ausgabe der härtesten Rallye bildete den diesjährigen Saisonauftakt, vier weitere Events folgen. Werden mehr als sechs Etappen gefahren, gilt eine Rallye als ‹Marathon› und wird bei der Punktevergabe stärker gewichtet. Das Dakar-Ergebnis geht mit einem Koeffizienten von 1,5 in die Wertung ein. Erster Führender der Rally-Raid-WM ist Kevin Benavides mit 38 Punkten, es folgen sein Red Bull KTM-Teamkollege Toby Price (30 P.) und Husqvarna-Ass Skyler Howes (24 P.).

Die Dakar ist die härteste Rallye der Welt und wer die 14 Etappen überstanden hat, benötigt anschließend zumeist mehrere Wochen, um sich davon zu erholen – selbst wenn man ohne größere Blessuren davongekommen ist.

Doch schon am 26. Februar steht die ‹Abu Dhabi Desert Challenge› an und im April folgt die Sonora-Rallye in Mexiko. In Europa findet in diesem Jahr keine Veranstaltung der Rally-Raid-WM statt.