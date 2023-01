Heinz Kinigadner: «Mason Klein ist ein Superhirn»

KTM-Berater Heinz Kinigadner schwärmt von den Fähigkeiten des 22-jährigen Amerikaners Mason Klein, der bei der Dakar-Rallye die etablierten Stars gehörig ins Schwitzen brachte.

Als große Entdeckung der 45. Rallye-Dakar kann zweifellos der erst 22-jährige US-Amerikaner Mason Klein bezeichnet werden, der als KTM-Privatfahrer für das niederländische BAS-Team sogar einen Etappensieg verzeichnete, eine Weile um den Gesamtsieg kämpfte, aber am 11. Januar mit zerkratztem Helm und ohne Visier nach Etappe 9 in Haradh eintraf. Der KTM-Privatier verursachte einen Sturz und wusste nicht mehr, wie es passierte und wen er mit ins Verderben gerissen hatte.

Mason Klein nahm erstmals in der Kategorie RallyGP teil. Den Gegnern fiel allerdings bald auf, dass Klein das Risiko liebt und sich oft in Gefahr brachte. Klein kam mit Schnittwunden im Gesicht ins Ziel und klagte über Schmerzen im linken Arm. Die Erinnerungen an die Geschehnisse erwiesen sich als lückenhaft. Er glaubte, Hero-Pilot Ross Branch gerammt zu haben. In Wirklichkeit hatte es sich um Honda-Pilot Adrien van Beveren gehandelt.

Ross Branch war zwar nicht beteiligt, aber der Batswana war Zeuge des Zusammenstoßes. «In den Dünen habe ich etwas Verrücktes erlebt», berichtete er. «Mitten in der Wüste sind Adrien van Beveren und Mason Klein ineinander gekracht. Ich bin froh, dass es alle heil überstanden haben.»

Klein, der die achte Etappe gewonnen hätte, wenn er nicht eine Pinkelpause einlegen hätte müssen, lag nach Halbzeit der Marathon-Rallye hinter Skyler Howes (Husky) und Kevin Benavides (Red Bull KTM) noch auf Platz 3.

Den Sieg in der vierten Etappe verspielte der KTM-Fahrer, weil er wegen Problemen mit der Benzinzufuhr anhalten musste und bei der Reparatur in der Wüste ca. zehn Minuten verlor. Immerhin: Klein klassierte sich an den ersten drei Tagen unter den Top-3 und lag nach dem zweiten Tag der Rallye in Führung.

Doch die Stürze forderten ihren Tribut, Klein musste Mitte der zweiten Woche erschöpft aufgeben.

Heinz Kinigadner, zweifacher 250-ccm-Motocross-Weltmeister, siebenfacher Dakar-Teilnehmer und als KTM-Berater in Saudi-Arabien dabei, zeigt trotzdem viel Respekt vor der Leistung von Mason Klein, der die Dakar 2022 bei seinem Debüt als bester Rookie auf dem neunen Gesamtrang beendete (vor dem zwiefachen Sieger Toby Price) und neben einem dritten Etappenrang 2022 noch sechs weitere Top-6-Ergebnisse heimfuhr.

«Mason Klein und Bradley Cox, der Sohn von Alfie Cox, haben schon im vergangenen Jahr gezeigt, dass die neue Generation an die Spitze heranrückt», sagt der Tiroler. «Mason ist für mich persönlich ein kleines Wunder. Matthias Walkner meint, er sei eine Art Superhirn, weil er sich wahnsinnig viel merkt. Ich war zum Beispiel in der Etappe vor dem Ruhetag mit dem Helikopter unterwegs. Ich kam dann ins Ziel der Sonderprüfung und habe Mason Klein zu der guten Etappe gratuliert. Er entgegnete dann, es sei blöd, dass er wegen dem Wasser im Tank zehn Minuten verloren hat. Er meinte dann zu mir: ‘Du weisst ja genau, wovon ich da rede. Du hast ja das auch schon hinter dir.’»

Kini weiter: «Ich war perplex und wusste nicht, was er meinte. Ich musste nachdenken und konnte mich trotzdem an nichts erinnern. Mason Klein sagte nachher auf meine Nachfrage hin, Peterhansel und ich hätten doch 1996 vom Veranstalter einmal mehr Wasser als Treibstoff bekommen, weshalb wir beide einen Motorschaden gehabt hatten. Da dachte ich mir: 'Was ist denn mit dem Kerl los, dass er sich am Ende einer schweren Sonderprüfung an solche Details erinnert, die 27 Jahre zurückliegen, obwohl er erst 22 Jahre alt ist?' Er geht wirklich Richtung Superhirn.»