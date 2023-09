Führung der Rally-Raid-WM wechselt von KTM zu Husky

Der vierte Event der Rally-Raid-WM 2023 in Argentinien sorgte für einen Führungswechsel. Red Bull KTM-Ass Toby Price musste Konzernkollege und Husqvarna-Pilot Luciano Benavides Platz machen.

Schon auf der zweiten Etappe der Desafio Ruta 40 musste Toby Price davon ausgehen, dass er seine Führung in der Rally-Raid-WM 2023 abgeben muss, denn an seiner KTM brach der Stoßdämpfer und bei der Reparatur verlor er gut 45 Minuten. Eigentlich wäre Rallye für den Australier sogar beendet gewesen, doch sein Red Bull KTM-Teamkollege Matthias Walkner spendierte das Ersatzteil und schied anstelle von Price aus. Offen war, ob Luciano Benavides (Husqvarna) oder Adrien van Beveren (Honda) den vierten Saisonevent als WM-Leader beenden würde.

Das Pech blieb bis zum Schluss der Begleiter von Price: Statt auf der fünften und letzten Etappe mit der schnellsten Zeit wenigstens noch einen Tagessieg einzufahren, fiel er wegen einer Zeitstrafe von sechs Minuten auf die vierte Position zurück. «Ich bin froh, dass ich das Rennen heil überstanden habe, aber der zweite Tag hat uns wirklich zurückgeworfen. Unglücklicherweise hat uns das wahrscheinlich auch die Meisterschaft gekostet», sagte Price verbittert. «Es ist, wie es ist, also muss man es einfach herunterschlucken und in das nächste Rennen gehen. Natürlich gibt es noch eine Chance, und ich werde in Marokko sicher alles geben, aber im Moment ist es frustrierend.»

Die Lage ist für den 36-Jährigen jedoch keineswegs aussichtslos, denn sein Rückstand auf den neuen Führenden, sein Konzernkollege Luciano Benavides, beträgt neun Punkte, nur zwei mehr, als er vor der Ruta 40 Vorsprung hatte.

Für den Husqvarna-Piloten endete sein Heimrennen mit Platz 2. Weil Sieger Tosha Schareina (Honda) aber nicht für die Weltmeisterschaft eingeschrieben ist, erhielt der Argentinier die volle Punktzahl. «Ich bin sehr, sehr glücklich. Es war ein unglaubliches Rennen hier in Argentinien, und das Rennen als Führender der Weltmeisterschaft zu beenden, ist wirklich etwas Unglaubliches», jubelte der 28-Jährige. «Jetzt ist es an der Zeit, ein wenig zu feiern, sich ein paar Tage auszuruhen und sich dann voll auf Marokko zu konzentrieren, denn dort will ich gut abschneiden und als Weltmeister Geschichte schreiben. Die Fans hier waren fantastisch, vor allem auf der letzten Etappe, als sie uns im Ziel anfeuerten, das war ein großartiges Gefühl. Ich würde mich freuen, wenn ich sie mit dem Titel belohnen könnte.»