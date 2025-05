Rennen 2 in Le Mans: Sturzdrama an der Cup-Spitze

Dank schwieriger Bedingungen war es ein Rennen mit vielen Ausfällen. Hauptdarsteller waren Sieger Benat Fernandenz und Hakim Danish, der erst sich und den Tabellenführer zu Fall brachte und dann aufs Podest fuhr.

Nach seinem Crash beim zweiten Rennen des Red Bull Rookie Cups Auftaktwochenendes in Jerez hatte Brian Uriarte beim ersten Lauf auf dem Bugatti Circuit von Le Mans Wiedergutmachung betrieben. Der Spanier setzte sich bei besten Bedingungen in einem sehenswerten Duell gegen Tabellenführer Hakim Danish (Malaysia) durch. In der großen Verfolgergruppe, in der auch der Österreicher Leo Rammerstorfer fuhr, behielt Giulio Pugliese als Dritter die Oberhand.

Bemerkenswert erneut Beat Fernandez. Der Cup-Einsteiger hatte sich in Lauf 1 Platz 5 geholt und zudem in der Qualifikation als Dritter die erste Startreihe geentert. Der 17-Jährige ging neben Uriarte und dem Schnellsten, Hakim Danish, ins Rennen. Leo Rammerstorfer nahm am Sonntagmorgen erneut Startplatz 5 ein.

Die große Veränderung zum zweiten Le-Mans-Rennen: Leichter Regen hatte die Strecke bewässert und alle Piloten ging die Wettfahrt über 13 Runden auf Regenreifen an.

Das dritte Rennen der Saison 2025 begann spektakulär. Hakim Danish stürzte nach nicht einmal einem Kilometer beim Einlenken in die Dunlop-Schikane. Danish, der direkt neben Uriarte fuhr, riss den Spanier mit ins Aus. Damit waren die ersten beiden der Rangliste und der Startaufstellung raus aus der Entscheidung.

Während der Verursacher eine Cup-KTM wieder zurück auf die Strecke brachte, war das Motorrad von Brian Uriarte zu sehr beschädigt.

Kapital schlug Fernandez. Der Spanier behielt auf der rutschigen Piste die Kontrolle und setzte sich in den ersten drei Runden um rund eine Sekunde ab. Nur Carter Thompson, der in Jerez bereits einen Sieg eingefahren hatte, konnte das Tempo des Führenden angehend mithalten. Doch bereits der Drittplatzierte Mitani hatte in Runde 5 knapp zehn Sekunden Rückstand auf Fernandez. Doch selbst das Tempo war für den Japaner zu hoch. Zur Halbzeit rutschte auch er aus dem Rennen.

Von Startplatz 5 war es für den Österreicher Leo Rammerstorfer nach hinten gegangen. Der Linzer kämpfte im Mittelfeld um die zehnte Position. Erstaunlich die Leistung des gleich zu Beginn gestürzten Danish. Der Malaysier zeigt eine sensationelle Aufholjagd und stürmt vom letzten Platz wieder bis an die dritte Position.

Unbeeindruckt von allen Turbulenzen zeigte sich Benat Fernandez. Der Pilot aus San Sebastián drehte konstant die schnellsten Rennrunden und schaffte es trotz einiger herzhafter Rutscher als Sieger über die Linie – es war der Erste für die Startnummer 7.

Nicht nur die erste, auch die vorletzte Runde hatte ihr Drama zu bieten. Der Australier Carter Thompson flog in der letzten Kurve per Highsider ab und übergab Rang 2 damit an Danish. Der Argentinier Marco Morelli holte sich die letzte Trophäe.

Dank seiner überragenden Aufholjagd holte sich Hakim Danish die Cup-Führung von Uriarte zurück.

Während sich die Franzosen über Platz 5 von Guillem Planques freuten, erreichte Leo Rammerstorfer die Zielflagge als solider Siebter. Direkt hinter dem Österreicher zeigte die Cup-Einsteigerin Alejandra Fernandez ihre Fähigkeiten auf nasser Strecke. Nur 15 Fahrer erreichten das Ziel.

Ergebnisse Red Bull Rookies Cup Le Mans, Rennen 2 (11. Mai):

1. B. Fernandez (E), KTM, 13 Runden in 25:46,423 min

2. H. Danish (Mal), KTM +12,361 sec

3. M. Morelli (ARG), KTM, +21,922

4. K. Singhapong, (TA), KTM, +24,786

5. G. Planques (F), KTM, +32,427

6. L. Brown (GB), KTM, +43,457

7. Leo Rammerstorfer (AT), KTM, +1,972

8. Fernandez Fernandez E), KTM, +54,205

9. S. Mounsey (GB), KTM, +54,897

10. J. Van Grugten (NL), KTM, 55,203

11. D. Gonzalez (E), KTM, +54,638

12. Y. Karpushin (KGZ), KTM, +56,808

13. G. Tesini (RSM), KTM, +1:04,486

14. K. Mononyana (ZA), KTM, +1:21,956

15. L. Agostinello (I), KTM, +1:22,103