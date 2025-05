Le Mans, Lauf 1: Brian Uriarte gewinnt Abbruchrennen

Das erste Rennen im Red Bull Rookies Cup in Le Mans wurde nach einem Sturz abgebrochen. Den Sieg sicherte sich der Italiener Brian Uriarte vor Hakim Danish aus Malaysia. Leo Rammerstorfer guter Siebter.

Wie schon beim Saisonauftakt in Jerez hatte sich der Malaysier Hakim Danish auch im Qualifying in Le Mans die Pole Position gesichert. Der 17-Jährige musste wegen riskanter Fahrweise jedoch eine Long-Lap absolvieren. Die erste Startreihe komplettierten die Spanier Brian Uriarte und Beñat Fernandez. Der Österreicher Leo Rammerstorfer hatte sich auf Startplatz 5 qualifiziert. Nach seinem Sturz in Spanien fehlte der Schweizer Lenoxx Phommara in Le Mans.

Das Wetter für das erste Rennen über 16 Runden präsentierte sich mit einem Sonnen-Wolken-Mix und angenehmen 23 Grad Celsius. Den Start gewann Danish, der der bestimmende Fahrer war. Auch nach Long-Lap Penalty fuhr der Malaysier in Windeseile wieder an die Spitze und kämpfte dort mit Uriarte um den Sieg.

Kurz bevor das Rennen in Runde 12 abgebrochen wurde, hatte Danish nach einem kleinen Fehler die Führung an den Spanier abgeben müssen. Als die Fahrer die roten Flaggen sahen, lag zwar der Malaysier wieder vorn, als Sieger wurde aber richtigerweise Uriarte gewertet.

Als Dritter stieg Giulio Pugliesi auf das Podium – es war die erste Top-3-Platzierung des Italieners.

Leo Rammerstorfer hatte einen guten Start und verteidigte zunächst seine Position, in der turbulenten ersten Runde büßte der 20-Jährige aber viele Positionen ein. Aber der Österreicher arbeitete sich von Platz 11 konsequent wieder nach vorn und kämpfte in einer großen Gruppe um die fünfte Position, am Ende sogar um Platz 3. Bei Abbruch belegte der Österreicher die siebte Position.

So lief das Rennen:

Start: Danish vor Uriarte in die erste Kurve. Rammerstorfer behauptet Platz 5. Sturz Tessini.



Runde 1: Uriarte vor Danish und Fernandez. Rammerstorfer im Trubel der ersten Runde auf Platz 11 zurückgefallen.



Runde 2: Uriarte sucht sein Heil in der Flucht und führt zeitweise um 0,8 sec, aber der Spanier wird von Danish wieder eingefangen.



Runde 3: Uriarte um 1,1 sec vor Fernandez. Danish absolviert seine Long-Lap und fällt auf Platz 5 zurück. Rammerstorfer Achter.



Runde 4: Um Platz 2 kämpfen Fernandez, Pugliese, Danish und Thompson. Rammerstorfer in der zweiten Gruppe um Position 6.



Runde 5: Uriarte führt um 1,3 sec. Danish hat Platz 2 übernommen und hat die Verfolgung aufgenommen. Fernandez muss eine Long-Lap absolvieren und fällt auf Platz 6 zurück.



Runde 6: Danish verkürzt auf unter einer Sekunde und setzt sich von der Gruppe ab. Rammerstorfer führt die Gruppe um Platz 5 an.



Runde 7: Uriarte und Danish an der Spitze um 2,8 sec vor Pugliese und Thompson. Rammerstorfer 4,1 sec zurück Fünfter.



Runde 8: Danish hat wieder die Führung übernommen. Uriarte tut sich schwer, den Speed des Malaysiers mitzugehen.



Runde 9: Danish setzt sich leicht von Uriarte ab. Rammerstorfer (8.) unter Druck. Die beiden Verfolgergruppen haben sich zu einer zusammengeschlossen.



Runde 10: Die Top-2 fahren bereits 6 sec vor den Verfolgern.



Runde 11: Danish verpasst den Bremspunkt und muss eine weite Linie nehmen. Uriarte übernimmt die Führung.



Runde 12: Danish liegt wieder vorn – aber das Rennen wird abgebrochen, weil Kies auf die Piste gewirbelt wurde.