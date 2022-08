Der Austrian Junior Cup geht in die heiße Phase

Am Wochenende treffen sich die jungen Talente des Austrian Junior Cup auf dem Red Bull Ring, um ihr viertes Rennwochenende zu bestreiten. Dort wird Kilian Holzer versuchen, seine Cup-Führung zu verteidigen.

Nach drei Rennwochenenden auf internationalen Rennstrecken kehrt der Austrian Junior Cup am kommenden Wochenende zurück auf den heimischen Red Bull Ring in Spielberg. Zuletzt waren die 18 Nachwuchstalente mit ihrer KTM RC4R auf dem Slovakia-Ring, in Most und in Rijeka unterwegs.

Mit zwei Siegen und einem dritten Platz in Ungarn übernahm Kilian Holzer die Spitze der Cup-Wertung, der 17-jährige Österreicher führt aktuell mit elf Punkten Vorsprung vor dem Oberndorfer Korbinian Brandl. Phil Urlaß liegt mit 25 Punkten Rückstand an dritter Stelle.

Die jungen Fahrerinnen und Fahrer dürfen eine Woche vor den MotoGP-Superstars drei Rennen auf dem 4,318 Kilometer langen Rundkurs im Murtal austragen, bevor sie vom 2. bis 4. September im Rahmen der IDM erneut an den Red Bull Ring reisen. Dort findet dann das Cup-Finale statt und es wird entschieden, wer in die Fußstapfen des Vorjahres-Meisters Leo Rammerstorfer treten wird.