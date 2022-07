Lukas Tulovic (1.): «Wollte noch schneller fahren»

Für den deutschen Spitzenfahrer in der Moto2-Europameisterschaft, Lukas Tulovic, lief der Samstag nicht ganz nach Plan. Trotzdem holte er sich in Portimão seine fünfte Pole beim fünften Rennen der Saison.

Lukas Tulovic und das Junior-Team von Liqui Moly Intact GP erleben eine besonders beeindruckende Saison in der Moto2-EM. Der 22-Jährige fährt in diesem Jahr von einem Podestplatz zum nächsten. Mit drei Siegen und drei zweiten Rängen liegt der Kalex-Pilot nach sechs von elf Rennen mit 29 Punkten Vorsprung an der Spitze der Gesamtwertung.

Am Wochenende in Portugal kann «Tulo» bereits für eine Vorentscheidung sorgen, den ersten Schritt dafür hat er bereits am Samstag auf der Strecke von Portimão erledigt. Mit einer Zeit von 1:43,745 Minuten sicherte er sich die Pole-Position für die beiden Rennen am Sonntag. Zum Vergleich: Der All-Time-Lap-Record der Moto2-Weltmeisterschaft liegt bei 1:42,101 Min und stammt von Aron Canet aus dem Jahr 2021.

Tulovic über seinen Arbeitstag an der Algarve: «Mit der ersten Qualifikation bin ich nicht ganz zufrieden. Der erste Run war gut, beim zweiten habe ich es aber leider nicht ganz zusammengebracht. Mein Ziel war es eigentlich, noch zwei oder drei Zehntel schneller zu fahren. Das wäre möglich gewesen, hat aber nicht funktioniert, weil ich immer alleine, ohne Referenz auf der Strecke unterwegs war. Nicht so einfach.»

«In Qualifying 2 ist der Plan leider auch nicht aufgegangen. Wir haben am Ende einen frischen Reifen aufgezogen, doch ich bin dann im ersten Anlauf direkt in der ersten Kurve gestürzt», ärgerte sich der Rennfahrer aus Baden-Württemberg. «Mir ist das Vorderrad einfach eingeklappt. Ich war am Limit unterwegs, mir ist nichts passiert, aber die Session war damit gelaufen.»

Dennoch ist Tulovic für den Renntag gut gerüstet. «Das Gefühl zum Motorrad ist gut, die Pace ist auch sehr stark. Der Speed ist ebenfalls stark, deshalb bin ich sehr zuversichtlich für die Rennen», betonte er abschließend.

Zeitplan JuniorGP Portimão (MESZ):

Sonntag, 17. Juli

12 Uhr – Rennen 1 Moto2 (17 Runden)

13 Uhr – Rennen ETC (15 Runden)

14 Uhr – Rennen Moto3 (16 Runden)

15 Uhr – Rennen 2 Moto2 (17 Runden)

Moto2-EM, Ergebnis Qualifikation (16. Juli):

1. Lukas Tulovic, Kalex, 1:43,745 min

2. Alex Escrig, Kalex, + 0,020 sec

3. Senna Agius, Kalex, + 0,071

4. Alex Toledo, Kalex, + 0,484

5. Hector Garzo, MV Agusta, + 0,502

6. Yeray Ruiz, Kalex, + 0,705

7. Xavier Cardelus, Kalex, + 0,752

8. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 0,970

9. Roberto Garcia, Kalex, + 1,067

10. Kevin Orgis, Kalex, + 1,729



Ferner:

17. Nicolas Czyba, Yamaha, + 2,613

18. Freddie Heinrich, Yamaha, + 3,56

JuniorGP, Ergebnis Qualifikation (16. Juli):

1. Adrian Cruces, KTM, 1:48,182 min

2. Azman Syarifuddin, Honda, + 0,089 sec

3. Harrison Voight, Honda, + 0,142

4. Luca Lunetta, Husqvarna, + 0,250

5. Angel Piqueras, Honda, + 0,254

6. Jose Rueda, Honda, + 0,311

7. Filippo Farioli, GASGAS, + 0,390

8. Tatchakorn Buasri, Honda, + 0,425



Ferner:

15. Noah Dettwiler, KTM, + 0,937

21. Jakob Rosenthaler, KTM, + 1,154

27. Phillip Tonn, KTM, + 2,218