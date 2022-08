Northern Talent Cup mit Vollgas zurück nach Assen

Zwei Ungarn und ein Deutscher führen das Feld zur vorletzten Runde der Saison 2022 an. Die sechste Veranstaltung findet zusammen mit der IDM auf dem TT Circuit von Assen statt. Finale dann am Red Bull Ring.

Nach einem Ausflug in die Tschechische Republik kehren die Talente des Northern Talent Cup am kommenden Wochenende (12. bis 14. August) zurück zum TT Circuit in Assen, wo sie im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft IDM an den Start gehen werden. In bisher zehn gefahrenen Rennen zeigten die Nachwuchspiloten starken Kampfgeist und knappe Wettkämpfe, denen das elfte und zwölfte Rennen garantiert in nichts nachstehen wird.

Rossi Moor aus Ungarn (FAIRIUM Next Generation Riders Team) ist weiterhin ungeschlagener Spitzenreiter des Northern Talent Cup 2022. Mit bisher einem Sieg bei jedem Event hat er bereits 197 Punkte gesammelt. Sein Landsmann Kevin Farkas (Agria Racing Team) stand bisher drei Mal ganz oben auf dem Podest und liegt 31 Zähler hinter Moor auf Position zwei der Gesamtwertung.

Auf dem dritten Platz konnte sich Dustin Schneider vom Goblin Racing Team bisher gut verteidigen. Der 16-jährige Deutsche konnte zuletzt in Assen seinen ersten Sieg im Northern Talent Cup einfahren und hat bei der Rückkehr in die Niederlande demensprechend hohe Ansprüche an sich selbst: «Mein Ziel ist es natürlich noch einmal zu gewinnen! Ich konnte ja bereits zeigen, dass es geht. Assen liegt mir sehr gut, daher werde ich wieder mein Bestes geben.»

Schneider hat mit 118 Punkten genau acht Zähler Vorsprung vor dem aktuell Viertplatzierten Loris Veneman aus den Niederlanden (TeamNL Open Line) und liegt 15 Punkte vor dem Ungarn Martin Vincze (Chrobak Motorsport Egyesület), der Fünfter ist.

NTC-Rookie Rocco Caspar Sessler vom MCA Racing Team sammelte zuletzt in Most mit zwei achten Plätzen fleißig Punkte und liegt auf dem zehnten Rang der Gesamtwertung. An diesem Wochenende will sich der 13-Jährige noch weiter steigern. «In Assen lief es für mich zuletzt nicht so gut, das waren glaube ich meine schlechtesten Ergebnisse, aber dieses Mal will ich es auf jeden Fall besser machen. Wie in Most will ich wieder vorne dabei sein, vielleicht sogar ganz vorne», so Sessler.

Valentino Herrlich (Busch und Wagner Racing Team), der die ersten vier Rennen verletzungsbedingt auslassen musste, holte sich vor knapp zwei Wochen in der Tschechischen Republik seinen ersten Podestplatz und liegt nun bereits auf Rang 13 der Gesamtwertung. «Mein Ziel ist es zu gewinnen. Jetzt können wir die Rundenzeiten einmal vergleichen, da wir in Assen in dieser Saison schon gefahren sind, das wird also interessant», sagt der 13-Jährige zielstrebig.

Dahinter wollen auch Julius Coenen (Helena und Julius Racing Team – HJRT) und Luca Göttlicher (JRP Junior Academy Team), die vor den letzten vier Rennen der Saison auf Platz 15 und 16 der Gesamtwertung liegen, noch weiter aufholen.