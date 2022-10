Alles rund um den Northern Talent Cup 2023

Die Initiatoren der Nachwuchsschule, WM-Promoter DORNA, Hersteller KTM und der ADAC, suchen für das kommende Jahr neue Talente. Bis Ende des Jahres kann man seine Bewerbung abgeben.

Bevor man loslegen kann, muss man auf der Seite des Northern Talent Cup ein Konto erstellen und sich mit einem Passwort anmelden. Dort erhält man dann auch das Anmeldeformular zum Northern Talent Cup 2023. Insgesamt werden für das kommende Jahr 26 Piloten ausgewählt, die sich dann auf der Rennstrecke beweisen können. Wenn man sich anmeldet, bekommt man zu allererst ein Handbuch zugestellt, wo man alle nötigen Informationen findet.

Die Anmeldefrist läuft seit 1. Oktober und endet am 31. Dezember 2022. Die Bestätigung der akzeptierten Fahrer und Fahrerinnen erfolgt dann am 20. Januar 2023.

Die Kriterien

Es dürfen sich Fahrer und Fahrerinnen anmelden, deren Geburtsdatum zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 28. Februar 2009 liegt. Der Bewerber muss vor der ersten Runde 14 Jahre alt sein. Schummeleien werden von vorneherein ausgeschlossen, denn vor dem ersten Rennen müssen die Ausweisdokumente vorgezeigt werden. Erfahrung mit Straßenrennen müssen ebenfalls vorhanden sein und auch da müssen zu Meisterschaften und Erfolgen Belege eingereicht werden. «Wir sind nicht nur an engagierten Straßenrennfahrern interessiert», so die Verantwortlichen, «sondern auch an Fahrern, die Dirt-Bikes und/oder Motocross-Motorräder fahren, um ihre Fahrfähigkeiten zu entwickeln, die sich in Erfolge auf dem Asphalt umsetzen lassen.» Fahrer aller Nationalitäten können sich bewerben, aber gesucht sind vor allem Talenten aus Mittel- und Nordeuropa.

Das Team

Ein einzelner Fahrer kann sich bewerben, muss sich aber für einen Teamnamen entscheiden und einen Teammanager sowie mindestens einen Mechaniker und einen Erziehungsberechtigten dabeihaben. Ein Team sollte einen Teammanager haben, der den Hauptkontakt mit der Organisation übernimmt. Ein Team kann aus einem Fahrer und 2 Mechanikern bestehen, die Familie oder Bekannte sein können.

Die Bedingungen

Es ist nicht notwendig, Teil eines bestehenden NTC-Teams zu sein, um an der Meisterschaft teilzunehmen. Für die Bewerbung muss das Team keine juristische Gesellschaft gründen. Sobald das Team jedoch für die Teilnahme an der Saison 2023 ausgewählt wurde, muss es eine Gesellschaft in der erforderlichen Rechtsform gründen, um alle notwendigen Transaktionen durchführen zu können. Das Team ist dafür verantwortlich, alle im Teamhandbuch aufgeführten Anforderungen zu erfüllen.

Die Saison

Die Saison besteht wahrscheinlich aus einem Vorsaisontest plus sieben Rennen und der Kalender wird veröffentlicht, nachdem die Kalender der MotoGP, WorldSBK und IDM veröffentlicht wurden. Bei Teilnahme des Cup im Rahmen der MotoGP und der WorldSBK gibt es zwei Freie Trainings, ein Quali und zwei Rennen. Bei anderen Veranstaltungen wie z.B. bei der IDM gibt es zwei Qualis. Die Fahrer müssen im Besitz einer gültigen CCR Continental Lizenz sein, die von der FIM Europe ausgestellt wird. Für Fahrer von ACCR, SMF, DMSB, FMS und KNMV ist eine Startgenehmigung erforderlich.

Die Kosten

Das obligatorisches Saisonstartgeld pro Fahrer beträgt 1.250 Euro plus MwSt. (falls zutreffend). Die Einschreibegebühren müssen bis zum 15. Januar 2023 bezahlt werden, um sich den Platz zu sichern. Falls mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze zur Verfügung stehen, wird die Auswahlkommission des Northern Talent Cup die endgültige Mannschaft und die Fahrer anhand der folgenden Punkte und unter Berücksichtigung der Expertise des Komitees auswählen: Mittel- und Nordeuropäische Nationalmannschaften und Fahrer mit wenig Erfahrung. Bei Ablehnung der Bewerbung wird das Nenngeld zurückerstattet. Entscheidet sich das Team jedoch für einen Rücktritt auf eigene Rechnung, behält der NTC das Startgeld ein. Für die 26 Daueranmeldungen für 2023 wird eine Kaution von 1.650 EURO pro Fahrer verlangt. Diese Kaution wird hinterlegt, sobald das Team bestätigt hat, dass es an der Saison 2023 teilnehmen wird, und wird am Ende der Saison an die Teams zurückerstattet, wenn der Fahrer/das Team an der gesamten Meisterschaft teilnimmt. Wenn das Team jedoch beschließt, sich auf eigene Rechnung zurückzuziehen, behält der NTC diese Kaution ein.

Wer zahlt was

Die Dorna übernimmt die Kosten für alle Streckenaktivitäten während der acht offiziellen Veranstaltungen. Bei jeder Veranstaltung erhält jedes Team und jeder Fahrer die folgenden Leistungen kostenlos: Einen zugewiesenen Platz im NTC-Zelt mit den Basics wie Tische, Stühle und Druckluft. Den Fahrern steht ein separater Umkleideraum zur Verfügung, in dem die Fahrerbesprechung stattfindet. Leihweise gibt es einen Boxenwagen pro Fahrer mit Werkzeug, Boxentafel und Generator.



Es gibt dazu einen Motorex Kit pro Fahrer mit Schmiermittel und Reinigungsprodukten, eine vorher festgelegte Menge Panta-Kraftstoff und Dunlop-Reifen. Dazu erhält jeder Fahrer 3 X-lite-Helme, die während des gesamten Jahres verwendet werden können. Diese Helme werden werden von der Dorna in den NTC-Trucks transportiert und die Fahrer können die Helme nicht mit. Es noch einen Motorex Welcome Kit pro Fahrer, bestehend aus Schürze, Arbeitshose, Schwämmen und Tüchern.

Die Pflichten

Die technischen und sportlichen Regeln müssen von jedem Team/Fahrer befolgt werden, andernfalls werden Sanktionen verhängt. Alle Motorräder haben die gleichen technischen Daten und die Motoren sind verplombt. Die Fahrer müssen die von X-Lite zur Verfügung gestellten Helme verwenden, andere Marken sind nicht erlaubt und jegliche Dekorationen auf den Helmen müssen von der Dorna und X-Lite genehmigt werden.

Die Teams können sich ihre eigenen Sponsoren suchen und bekommen ihren Platz, sie dürfen jedoch nicht mit einem der NTC-Partner in Konflikt geraten.

Und was kostet der Spaß

Die Einschreibegebühr wird an die Dorna bezahlt, die Rennlizenz beim entsprechenden Verband. Dann erfolgt der Kauf des Motorrads plus Ausrüstung zu Beginn der Saison durch GA Promotion. Es ist obligatorisch, dass die 26 Fahrer ein Motorrad und ihre Ausrüstung besitzen. Der Preis für Motorrad und den Kit wird direkt an GA Promotion gezahlt und beläuft sich auf 18.113,15 Euro plus Mehrwertsteuer plus Transport. Die Teams müssen zum offiziellen Test mit vollständig dekorierter Verkleidung und Lederkombi anreisen, da dort die offiziellen Fotos gemacht werden. Sturz- und Ersatzteilen sind an der Rennstrecke erhältlich, den Vertrieb übernimmt ebenfalls GA Promotion.



Noch einrechnen muss man den Transport der Motorräder zu jeder Veranstaltung, den Kauf von Transpondern und Reifenwärmern und die Reisekosten für den Fahrer und das Team. Dazu braucht man die technische Ausrüstung des Fahrers und die Dunlop-Reifen für Testfahrten.