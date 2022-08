FSBK Carole: Debise holt SSP-Titel, Superbike offen

Beim vorletzten Rennen der Französischen Meisterschaft verteidigt der ehemalige IDM-Pilot Valentin Debise seinen Supersport-Titel. Jetzt will er sich beim Finale noch die Superbike-Krone schnappen.

Am Wochenende waren der MC Motors Events und die FFM Gastgeber der vorletzten Runde der französischen Superbike-Meisterschaft FSBK-FE auf dem Circuit Carole. Im Laufe der zwei Wettkampftage wurden drei französische Meistertitel in den Klassen Superbike Challenger, Supersport 600 und 300 vergeben. In allen anderen Klassen wird die Entscheidung beim Finale auf dem Circuit Paul Ricard vom 23. bis 25. September fallen.

SUPERBIKE/ Rennen 1: Foray bringt wieder Schwung rein

Alan Techer (Honda CBO - Michelin) startete vom vierten Platz aus wie eine Kanonenkugel und landete den Hole Shot. Er wurde sofort von Valentin Debise (Yamaha - Michelin) und Martin Renaudin (Yamaha Moto&GP Addict - Pirelli) unter Druck gesetzt. Der Pole-Setter Kenny Foray (Tecmas BMW - Michelin) war auf dem vierten Platz.



In den folgenden Runden setzte sich Foray durch, um den zweiten Platz zu erobern und gemeinsam mit Debise setzt er sich ab. Zur Halbzeit des Rennens blieben die Abstände stabil. Plötzlich schoss Debise in der Alpha-Kurve aufgrund eines technischen Defekts geradeaus. Foray übernahm die Führung und fuhr einem weiteren Sieg entgegen. Mehr als vier Sekunden hinter ihm lag Techer auf dem zweiten Platz. Beim Fallen der Zielflagge holte sich Foray seinen zweiten Saisonsieg, fuhr die schnellste Rennrunde und setzte sich im Titelrennen gegen Debise durch, der nach seinem Ausfall keinen einzigen Punkt erzielte.

SUPERBIKE/ Rennen 2: Debise‘ Antwort an Foray

Von Foray im Titelrennen unter Druck gesetzt, erwischte Debise den besten Start und setzte seine Maschine nach der ersten Runde an die Spitze vor seinem direkten Gegner. Während sich die beiden Titelaspiranten absetzen konnten, kämpfte Maximilien Bau (BMW - Michelin) auf dem dritten Platz mit Renaudin und Techer.



Zur Rennmitte war Debise der einzige Fahrer, der weniger als eine Minute pro Runde brauchte. Foray fiel nach und nach zurück, blieb aber vor einem Angriff von Bau auf Platz 3 verschont. Nach seinen Missgeschicken in Rennen 1 konnte Debise wieder gewinnen und verschaffte sich Luft vor Foray, der den zweiten Platz im Rennen und auch in der Gesamtwertung belegte. Der Kampf zwischen den beiden kündigte sich für das Finale, das am 24. und 25. September auf dem Circuit Paul Ricard stattfinden wird, intensiv an.

SUPERSPORT 600/ Rennen 1: Debise schafft den Titel

In der ersten Runde, als Valentin Debise (Yamaha - Michelin) gerade dabei war, die Führung zu übernehmen, kollidierten Loïc Arbel (Yamaha - Pirelli) und Enzo de la Vega (Yamaha - Pirelli) und stürzten in der Kurve Nr. 2. Daraufhin wurde die rote Flagge geschwenkt und das Rennen abgebrochen.



Beim zweiten Start behielt Debise die Führung. Wie üblich ging Johan Gimbert (Yamaha - Pirelli) ein hohes Risiko ein, um am Hinterrad der Yamaha Nr. 153 zu bleiben. Trotz seiner Bemühungen fiel er schnell hinter Debise zurück. Am Ende der 20 Runden holte sich Valentin Debise seinen elften Saisonsieg und krönte sich zum zweiten Mal in Folge zum französischen Supersport 600 Champion. Gimbert stieg somit auf die zweite Stufe des Podiums, das von Matthieu Gregorio komplettiert wurde.

SUPERSPORT 600/ Rennrn 2: 12 von 12 für Debise

Dasselbe Bild wie zu Beginn von Rennen 1: Valentin Debise übernahm die Führung vor Johan Gimbert. Hinter ihnen liegt Matthieu Gregorio wieder auf dem 3. Platz.



Zur Halbzeit des Rennens schien die Entscheidung um das Podium gefallen zu sein. Debise hatte fast fünf Sekunden Vorsprung auf die Yamaha Nr. 77 und Gregorio stand nicht mehr unter dem Druck von Perrin. Debise war jedoch nicht mehr zu bremsen und setzte seine Jagd nach dem Grand Slam mit seinem zwölften Sieg fort. Die Top 3 sind also identisch mit denen aus Rennen 1, mit den Herausforderern Gimbert auf Platz 2 und Gregorio auf Platz 3.

Stand bei noch einem ausstehenden Rennen SBK



1- Valentin DEBISE - 230 Punkte

2 - Kenny FORAY - 211 Punkte

3 - Alan TECHER - 180 Punkte

4 - Mathieu GINES - 178 Punkte

5 - Martin RENAUDIN (Challenger) - 147 Punkte.



Stand bei noch einem ausstehenden Rennen SSP 600



1- Valentin DEBISE - 308 Punkte.

2 - Matthieu GREGORIO (Challenger) - 200 Punkte.

3 - Johan GIMBERT (Challenger) - 158 Punkte.

4 - Loïc ARBEL - 134 Punkte

5 - Enzo DE LA VEGA - 101 Punkte



Stand bei noch einem ausstehenden Rennen SSP 300



1– Enzo DAHMANI – 226 points

2 – Dorian JOULIN – 173 points

3 – Evann PLAINDOUX – 144 points

4 – Louca FRIEH – 142 points

5 – David DA COSTA – 122 points



Stand bei noch einem ausstehenden Rennen Sidecar



1– PERILLAT / KOTCHAN – 222 points

2 – PEUGEOT / PEUGEOT – 197 points

3 – LE BAIL / LEVEAU – 150 points

4 – BOUCHER / BOUCHER – 131 points

5 – JACQUEMMOZ / ENJALBERT – 120 points