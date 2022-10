Einschreibung für Northern Talent Cup 2023 gestartet

Die Nachwuchsschule von Promoter DORNA, Hersteller KTM und dem ADAC geht auch im kommenden Jahr weiter. Wer sein Talent in der Saison 2023 beweisen will, kann sich ab sofort anmelden.

Start frei für den Northern Talent Cup 2023: Nachwuchstalente können sich ab sofort für einen Startplatz für die nächstjährige Saison bewerben. Die Einschreibung für den Northern Talent Cup 2023 ist bis zum 31. Dezember 2022 geöffnet. Interessierte Fahrer aller Nationalitäten mit Schwerpunkt auf Nord- und Zentraleuropa können sich dafür beim Northern Talent Cup bewerben, um ihrem Traum von der MotoGP ein Stück näher zu kommen. Zahlreiche Talente aus dem Northern Talent Cup haben auf ihrer ‚Road to MotoGP‘ bereits einen weiteren Schritt gemacht und sich einen Platz im Red Bull MotoGP Rookies Cup gesichert.

In seiner vierten Saison wird der Northern Talent Cup auch 2023 auf 26 permanente Starter begrenzt. Bewerben können sich alle Zweiradtalente, die zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 28. Februar 2009 geboren wurden, um vor dem ersten Rennen das Mindestalter von 14 Jahren zu erreichen. Nicht nur Fahrer, sondern auch Teams können sich bewerben. Dabei muss jeder Teilnehmer einen Teamnamen aussuchen und einen Teammanager benennen, sowie mit einem Mechaniker und einem gesetzlichen Vertreter anreisen.

Mit Rossi Moor (Fairum Next Generation Riders Team) und Kevin Farkas (Agria Racing Team) führten zwei Ungarn den Northern Talent Cup 2022 an. Ein Sieg ging auch an den Deutschen Dustin Schneider vom Goblin Racing Team, der die Saison auf Platz drei der Gesamtwertung abschließen konnte und neben seinem obersten Platz auf dem Treppchen in Assen drei weitere Podestplätze holen konnte.