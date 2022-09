Deutscher Langstrecken Cup: Finale 22 und Ausblick 23

Das Finale des Deutschen Langstrecken Cup – DLC steht im Oktober 2022 in der Motorsport Arena Oschersleben an, aber die Organisatoren sind schon tief in der Planung für die Saison 2023.

Die beste Nachricht weiß DLC-Macher Franz Schulze Sprakel: «Der DLC geht im nächsten Jahr weiter. Wir planen mit dem Auftakt am Ostersamstag in Hockenheim und gehen dann weiter auf den Nürburgring, nach Oschersleben und ins benachbarte Ausland.»

Die Organisatoren des DLC wollen 2023 zeigen, dass Langstrecken-Rennen in Deutschland erfolgreich sein können. Dabei werden viele Dinge aus diesem Jahr übernommen. Zum Beispiel wird es Meisterschaftspunkte und Sponsorenvorteile nur für die Fahrer der eingeschriebenen Teams geben. Auch werden die eingeschriebenen Teams bei der Platzvergabe bevorzugt behandelt. Die Einschreibung für den DLC soll bereits ab November möglich sein.»

Zunächst steht aber das Finale des DLC am 8. Oktober 2022 in der Motorsport Arena Oschersleben an. Den Titel Deutscher Langstrecken Meister 2022 hat sich bereits vorzeitig das Team RACEFOXX Endurance in diesem Jahr sichern können. In den Klassen Moto 1000 reist der Tabellenführer force55racing mit einem Vorsprung von 11 Punkten auf den Tabellenzweiten Arlows Racing Team an. Und in der Klasse Moto 600 führt LMW Racing mit nur vier Punkten vor dem Team Ravenol Endurance Motorsport. Es verspricht also spannend zu werden. Gaststarts sind möglich und gerne gesehen.

Der Deutsche Langstrecken Cup – DLC ist die einzige offizielle nationale Motorrad-Langstrecken-Meisterschaft mit Prädikat des DMSB. In der Klasse Endurance als Deutsche Meisterschaft. Die Rennen haben Distanzen zwischen fünf Stunden und 1000km auf Rennstrecken in Deutschland und im benachbarten Ausland. Die Teams bestehen aus bis zu drei Fahrern mit drei Motorrädern in den Klassen Moto 600 und Moto 1000. In der Klasse Endurance teilen sich bis zu drei Fahrer ein Motorrad.

Alle nötigen Infos gibt es direkt bei den DLC Organisatoren.