Luca Göttlicher: Viel Neues gelernt im NTC 2022

Am liebsten möchte Göttlicher auch im kommenden Jahr in der Talentschmiede des Northern Talent Cup, einer Zusammenarbeit von DORNA, KTM und ADAC, dabei sein. Top Ten-Platzierungen sind drin.

Bei der Nachwuchsschule von WM-Promoter Dorna, Hersteller KTM und dem ADAC sollen in Northern Talent Cup Talente aus Nord- und Mitteleuropa gesucht und nach Möglichkeit auch gefunden werden. In der Saison 2022 waren mit Luca Göttlicher #3, Rocco Caspar Sessler #7, Valentino Herrlich #10, Julius Coenen #15 und Dustin Schneider #20 auch fünf deutsche Hoffnungen am Start.

Luca Göttlicher startete in dieser Saison im JRP Junior Academy Team und sammelte insgesamt 35 Punkte. Der ADAC stellt als Mit-Initiator seine Fahrer vor. So auch Göttlicher, der in der Gesamtwertung auf Platz 16 landete.

Luca, Wie würdest du deine Saison einschätzen?

Luca Göttlicher: «Für mich war die Saison sehr erfolgreich. Ich habe viel Neues gelernt und konnte mich weiterentwickeln.»

Welches Rennen war das Beste und warum?

«Meine besten Rennen waren am Sachsenring und in Le Mans. Auf dem Sachsenring war ich vorne mit an der Spitze, bin aber leider gestürzt. Le Mans war eines meiner besten Rennen. Ich habe mich von weit hinten an die Spitze ran gekämpft, einen Abstand von 3,5 Sekunden aufgeholt und bin als Siebter ins Ziel gefahren.»

Welches Rennen war dagegen am schwierigsten?

«Oschersleben war für mich am schwierigsten. Ich bin im Regen gestürzt und habe die Führung verloren. Im zweiten Rennen ist der Fahrer vor mir gestürzt und das hat mich nach hinten geworfen. Den Rückstand konnte ich aufholen, aber leider nicht halten. In den letzten zwei Runden habe ich mit Schmerzen gekämpft und konnte noch den achten Platz einfahren.»

Was hast du 2022 im Northern Talent Cup gelernt?

«Ich konnte mich persönlich weiterentwickeln und habe gelernt mich an Zeitpläne zu halten. Außerdem habe ich mein Tempo verbessert.»

Was hast du im NTC in diesem Jahr am meisten genossen?

«Ich habe es genossen, im NTC dabei zu sein und über mich hinaus zu wachsen.»

Wie geht es in Zukunft weiter?

«Ich habe mir zum Ziel gesetzt noch einmal im Northern Talent Cup anzutreten.»

Northern Talent Cup 2022

1. Rossi MOOR (HUN) 230 Punkte

2. Kevin FARKAS (HUN) 216 Punkte

3. Dustin SCHNEIDER (GER) 166 Punkte

4. Loris VENEMAN (NED) 164 Punkte

5. Jurrien VAN CRUGTEN (NED) 148 Punkte

6. Tibor VARGA (HUN) 136 Punkte

7. Martin VINCZE (HUN) 133 Punkte

8. Lenoxx PHOMMARA (SWI) 117 Punkte

9. Valentino HERRLICH (GER) 92 Punkte

10. Kilian HOLZER (AUT) 87 Punkte

11. Matteo MASILI (ITA) 83 Punkte

12. Rocco SESSLER (GER) 75 Punkte

13. Julius COENEN (GER) 69 Punkte

14. Noa CUYPERS (BEL) 64 Punkte

15. Maxime SCHMID (SWI) 60 Punkte

16. Luca GÖTTLICHER (GER) 35 Punkte

17. Filip NOVOTNÝ (CZE) 29 Punkte

18. David SIDOROV (UKR) 14 Punkte

19. Tom KUIL (NED) 10 Punkte

20. Rio OLOFSEN (NED) 9 Punkte

21. Julius AHRENKIEL-FRELLSEN 6 Punkte

22. Laszlo LORINC (HUN) 4 Punkte

23. Michal PROKEŠ (CZE) 4 Punkte

24. Delano GREVEN (NED) 3 Punkte

25. Loris DEKKERS (BEL) 3 Punkte

26. Levin PHOMMARA (SWI) 3 Punkte

27. Sviatoslav PYLPNEKO (UKR) 0 Punkte