Gnadenloser Lukas Tulovic (1.): «Ein Meisterstück!»

Lukas Tulovic gewann beim Saisonfinale der Moto2-EM in Valencia sein siebtes Rennen in diesem Jahr. Der Fahrer vom Liqui Moly Intact GP Junior Team lieferte ein souveränes Finalrennen ab.

Lukas Tulovic wird 2023 in die Moto2-Weltmeisterschaft aufsteigen. Der 22-Jährige aus Eberbach wird bei Intact GP bleiben, denn Teammanager Jürgen Lingg wird mit ihm und Darryn Binder das Husqvarna-Werksteam in der Moto2-Klasse bilden, gefahren wird auf Motorrädern von Kalex.

Bereits Anfang Oktober feierte Tulovic in Aragón den Moto2-Europameistertitel mit einem Sieg. Beim Finale auf dem Circuit Ricardo Tormo in der Nähe von Valencia griff der Kalex-Fahrer noch mal voll an. Mit einer taktischen Meisterleistung holte er sich den siebten Erfolg in diesem Jahr. Außerdem stand er in den restlichen vier Rennen als Zweiter auf dem Podium.

Nach dem Rennen in Valencia war Tulovic überglücklich. «Danke an mein Team, an die Sponsoren, meine Familie und meinen Coach. Es war nicht nur ein Jahr Arbeit, wir haben viele Jahre auf diesen Erfolg hingearbeitet. Sie haben mir alles gegeben, was ich benötigte in diesem Jahr, um auf diesem Level zu sein», betonte der Deutsche.

«Es war erneut ein fantastisches Rennen, ein Meisterstück! Ich wusste, dass es am Ende sehr auf das Reifenmanagement ankam. Wir mussten die Pace am Anfang recht ruhig halten, deshalb habe ich nicht zu stark gepusht gegen Alex und Senna», erklärte er seine Vorgehensweise. «Sie haben am Anfang viel Druck gemacht und sich gegenseitig überholt. Ich habe mir das erst angesehen, denn ich wusste, dass ich am Rennende noch etwas Luft in einigen Sektoren und Kurven haben werde.»

«Ich habe alles auf eine Karte gesetzt, das hätte schiefgehen können, aber es war am Ende erfolgreich. Ich bin sehr glücklich mit diesem siebten Sieg der Saison», freute sich Tulovic nach dem Saisonfinale in Spanien.

Ergebnis Moto2-EM, Valencia, Rennen (30. Okt.):

1. Lukas Tulovic, Kalex, 19 Rdn in 30:32,420 min

2. Alex Escrig, Kalex, + 1,327 sec

3. Senna Agius, Kalex, + 2,782

4. Xavier Cardelus, Kalex, + 5,466

5. Hector Garzo, MV Agusta, + 7,622

6. Roberto Garcia, Kalex, + 7,759

7. Borja Gomez, Kalex, + 12,931

8. Alex Toledo, Kalex, + 13,264

9. Yeray Ruiz, Kalex, + 14,516

10. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 14,885



Ferner:

18. Nicolas Czyba, Yamaha, + 1:03,645 min*

24. Freddie Heinrich, Yamaha, + 2 Runden*



*= Superstock 600

Moto2-EM-Stand (nach 11 von 11 Rennen)

1. Tulovic 255 Punkte. 2. Agius 182. 3. Escrig 160. 4. Toledo 125. 5. Cardelús 114. 6. Ruiz 97. 7. Garcia 80. 8. Rato 79. – Ferner: 24. Czyba. 10. 28. Orgis 4.