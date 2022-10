Valencia: Lukas Tulovic schließt Saison mit Sieg ab

Das letzte Rennen der Moto2-EM-Saison 2022 fand an diesem Sonntag auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia statt. Lukas Tulovic feierte im elften Rennen des Jahres seinen siebten Sieg.

Pünktlich um 13 Uhr ging es für die Piloten der Moto2-Europameisterschaft am Sonntag in Valencia in das letzte Rennen der Saison. Senna Agius, Alex Escrig und Lukas Tulovic starteten den Lauf über 19 Runden aus der ersten Startreihe. Tulovic, der 2023 für das Team Liqui Moly Husqvarna Factory Racing in der Moto2-WM fahren wird, hatte bereits vor drei Wochen in Aragón den Titel einfahren können.

Tulovic erwischte in Valencia den besten Start, doch in Kurve 1 kam er etwas von der Linie ab, sodass er anschließend bis auf Platz 5 durchgereicht wurde. Vorne kämpften Agius und Escrig in der ersten Runde um die Führung.

Tulovic kämpfte sich in Runde 2 vorbei an Roberto Garcia auf Platz 4. Kurz darauf überholte er auch Yeray Ruiz zu Platz 3. Vorne führte nach sieben Runden Senna Agius vor Alex Escrig und Tulovic.

Agius, Escrig und Tulovic fuhren in einer Gruppe an der Spitze um den Sieg, dahinter lag Xavier Cardelus sechs Runden vor dem Fallen der Zielflagge mit einer Sekunde Sicherheitsabstand auf Platz 4.

«Tulo» schnappte sich in Runde 15 Escrig direkt vor sich, um anschließend Jagd auf Spitzenreiter Agius zu machen. Der Australier, der in diesem Jahr schon Sam Lowes in einigen Rennen bei Marc VDS in der Moto2-WM ersetzte, konnte sich noch eine Runde in Führung halten, dann überholte der Deutsche auch ihn.

Drei Runden vor dem Ende versuchte Tulovic dann die Führung auszubauen. Doch Escrig überholte Agius ebenfalls und hing sich dann an den Fahrer vom Intact GP Team an. Letztendlich fuhr Tulovic souverän zum Sieg in Valencia. Für den 22-Jährigen war es der siebte Erfolg in dieser Saison. Hinter dem Kalex-Fahrer aus Eberbach fuhren Alex Escrig und Senna Agius auf die Plätze 2 und 3.

Ergebnis Moto2-EM, Valencia, Rennen (30. Okt.):

1. Lukas Tulovic, Kalex, 19 Rdn in 30:32,420 min

2. Alex Escrig, Kalex, + 1,327 sec

3. Senna Agius, Kalex, + 2,782

4. Xavier Cardelus, Kalex, + 5,466

5. Hector Garzo, MV Agusta, + 7,622

6. Roberto Garcia, Kalex, + 7,759

7. Borja Gomez, Kalex, + 12,931

8. Alex Toledo, Kalex, + 13,264

9. Yeray Ruiz, Kalex, + 14,516

10. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 14,885



Ferner:

18. Nicolas Czyba, Yamaha, + 1:03,645 min*

24. Freddie Heinrich, Yamaha, + 2 Runden*



*= Superstock 600

Moto2-EM-Stand (nach 11 von 11 Rennen)

1. Tulovic 255 Punkte. 2. Agius 182. 3. Escrig 160. 4. Toledo 125. 5. Cardelús 114. 6. Ruiz 97. 7. Garcia 80. 8. Rato 79. – Ferner: 24. Czyba. 10. 28. Orgis 4.