FSBK: Debise stürzt und Foray wird Meister

Spannender hätte sie Saison 2022 der Französischen Superbike-Meisterschaft nicht sein können. Die Entscheidung fiel erst beim allerletzten Rennen des Jahres auf dem Circuit Paul Ricard. Kenny Foray ist neuer Champion.

Am letzten September-Wochenende 2022 wurde die Französische Superbike-Meisterschaft FSBK-FE auf dem Circuit Paul Ricard entschieden. Die letzte Runde der Saison, die vom MC Circuit Paul Ricard unter der Schirmherrschaft der FFM organisiert wurde, war voller Überraschungen und brachte Kenny Foray den Titel des französischen Superbike-Meisters 2022 ein. Damit verpasste Valentin Debise, der sich bereits vorab den Titel in der Supersport 600-Klasse gesichert hatte, erneut den von ihm angepeilten Doppel-Erfolg.

Rennen 1: Sieg für Foray und Gesamtführung

In einem hektischen Start, bei dem Alan Techer (Honda CBO - Michelin) und Valentin Debise (Yamaha - Michelin) kollidierten, startete Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) perfekt von der Pole Position und holte sich den Holeshot. Debise fiel auf den fünften Platz zurück, hinter Martin Renaudin (Yamaha Moto&GP Addict - Pirelli), der den dritten Platz belegte, und Mathieu Gines (Yamaha Tech Solutions - Pirelli), der den vierten Platz belegte. An der Spitze machte sich Foray auf den Weg und nahm Techer in seinem Windschatten mit.

In der zweiten Runde stürzte Debise und war dann Letzter, während sein Rivale in der Meisterschaft in der Spitzenposition einen starken Eindruck hinterließ. Bis dahin lag noch Debise an der Spitze der Tabelle.

In den folgenden Runden hielten Foray und Techer das Tempo hoch und setzten sich ab. Obwohl sich Techer bemühte, den Abstand zu Foray in der Mitte des Rennens zu verringern, blieb die Reihenfolge bis zur karierten Flagge unverändert. Foray gewann also in Le Castellet und übernahm die Führung in der Meisterschaft mit 5 Punkten. Nachdem er wieder auf die Strecke gegangen war und versucht hatte, wertvolle Punkte zu sammeln, gab Debise auf, fuhr aber dennoch die schnellste Runde und startete in Rennen 2 von der Pole Position.

Rennen 2: Foray schnappt sich den Titel vor Debise

Beim 14. Rennen der Saison war die Spannung auf dem Höhepunkt, da der Polesetter Valentin Debise (Yamaha - Michelin) 231 Punkte hat und Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) mit 236 Punkten auf dem zweiten Startplatz stand.

Der Holeshot ging an Alan Techer (Honda CBO - Michelin), der in den ersten Runden ein hohes Tempo vorlegte, nachdem er von der dritten Position aus gestartet war. Debise und Foray folgten ihm, während Martin Renaudin (Yamaha Moto&GP Addict - Pirelli) und Mathieu Gines (Yamaha Tech Solutions - Pirelli) auf den Plätzen 4 und 5 nach vier Runden hinter dem Trio zurückfielen.

Zur Halbzeit des Rennens übernahm Debise die Führung vor Techer auf Platz 2 und Foray auf Platz 3. Zu diesem Zeitpunkt war Debise virtuell französischer Meister. Nicht für lange, denn Foray schlug zurück und übernahm zum ersten Mal die Führung vor Techer und Debise. Drei Runden vor Schluss kam es zu einer dramatischen Situation: Debise kämpfte mit seinem Rivalen, machte einen Fehler und stürzte in der Kurve von Le Beausset. Die Meisterschaft war damit entschieden, Foray führte allein und sicherte sich zum zweiten Mal in seiner Karriere den Titel.

Endwertung FSBK 2022

1. Kenny Foray - 262 Punkte.

2. Valentin Debise - 231 Punkte

3. Alan Techer - 220 Punkte

4. Mathieu Gines - 207 Punkte.

5. Martin Renaudin (Challenger) - 176 Punkte