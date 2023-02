MiniGP 2023: Österreich und Schweiz kooperieren

Zweirad-Talente aus der gesamten DACH-Region im Starterfeld: Nach der erfolgreichen Premierensaison darf sich die MiniGP Austria Series 2023 auch über talentierte Rider aus der Schweiz freuen.

Die MiniGPTM Austria Series ist bereits vor dem Start der zweiten Saison eine feste Größe im Bereich der Motorrad-Nachwuchsförderung im DACH-Raum: In der Saison 2023 werden neben österreichischen und deutschen Nachwuchspiloten auch erstmals junge Talente aus der Schweiz in der MiniGP-Austria-Series auf Punktejagd gehen. Grundstein dafür ist eine neue Kooperation mit der Föderation der Motorradfahrer der Schweiz (FMS).

Ideale Plattform für Schweizer Talente

Damit profitieren ab 2023 auch Schweizer Motorsport-Talente vom Know-how und von den Erfahrungswerten aus der Premierensaison der MiniGP-Austria-Series: «Wir freuen uns über die Kooperation mit der Föderation der Motorradfahrer der Schweiz und sind überzeugt, dass die MiniGP-Austria-Series auch für junge Talente aus der Schweiz die ideale Plattform ist, um im Motorrad-Straßenrennsport Fuß zu fassen. Wir sind sehr stolz, dass der österreichische Weg in die Motorrad-Weltmeisterschaft auch über die Landesgrenzen hinaus Anklang findet, und geben unsere Plattform im Sinne der Nachwuchsförderung gerne weiter», erklärt Rene Binna vom Veranstalter BG Sportpromotion.

Details zur Kooperation

Die Talent-Akquise in der Schweiz für die bevorstehende Saison 2023 erfolgt ab sofort durch die FMS, der Schweizer Verband wird die Rider auch an den Rennwochenenden vor Ort in Österreich betreuen. «Die Kooperation mit der MiniGP-Austria-Series ist für die Talente des Schweizer Motorsports eine große Chance, sich im Rahmen der professionellen Organisation der BG Sportpromotion an eine Karriere im Rennsport heranzutasten», ist Anja Tschopp, Koordination Nachwuchsförderung Straßenrennsport FMS, sicher. «Wir sind dankbar, damit Teil eines Netzwerks zu werden, welches den Nachwuchsrennsport im gesamten DACH-Raum fördert und unterstützt, diese internationalen Synergien werden auch die FMS zukünftig stärken. Wir sind gespannt auf eine erste Kooperationssaison und darauf, unsere Talente auch im Rahmen der österreichischen Veranstaltungen begleiten zu dürfen.»

Saison 2023: Alle Details und Rennwochenenden

Die zweite Saison der MiniGP-Austria-Series startet mit einem verpflichtenden Roll-out (7. April 2023) sowie mit einem Testtag (23. April 2023) jeweils am Red Bull Ring. Um Punkte wird dann sowohl in der 160er als auch in der neuen 190er-Klasse erstmals Ende Mai gefahren, ebenfalls im steirischen Murtal.

Termine 2023

20. - 21.05.2023 Red Bull Ring

17. - 18.06.2023 Speedarena Rechnitz

15. - 16.07.2023 ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Melk / Wachauring

05. - 06.08.2023 Red Bull Ring

16. - 17.09.2023 ÖAMTC Experience Center Saalfelden

Über die Serie

Die FIM MiniGP World Series zielt darauf ab, eine gleichberechtigte Plattform für junge Fahrer weltweit zu schaffen. MiniGP-Wettbewerbe weltweit werden damit vereint und standardisiert, um die Fähigkeiten der jungen Piloten bestmöglich zu fördern und ihre Chancen auf dem Weg in die MotoGP zu verbessern. Seit 2022 gibt es die Minibike- Meisterschaft auch in Österreich. Botschafter der FIM MiniGPTM Austria Series ist Motorrad-WM-Rennsieger Gustl Auinger. Die Fahrer/innen in der 160er-Klasse müssen zwischen zehn und 14 Jahre jung sein und auf gleichen Ohvale GP-0 160 Maschinen antreten.



Ab 2023 wird die MiniGP Austria Series um eine 190er-Klasse für Talente zwischen zwölf und 16 Jahren erweitert, hier wird auf identischen Ohvale GP-2 190 Motorrädern gestartet. Die Top-Zwei der FIM MiniGP Austria Series bekommen die Chance, sich beim FIM MiniGP World Final 2023 der internationalen Konkurrenz zu stellen. Der Sieger sichert sich einen Platz in einem der Road to MotoGP-Programme.