Änderungen im Bike-Promotion Rennkalender 2023

Die Freude über den endlich feststehenden Kalender der Internationalen Bike Promotion Meisterschaft IBPM 2023 nach der Veröffentlichung der Terminplanung der DTM währte nicht lange. ADAC wirft Pläne um.

«Dem ADAC schien es notwendig, kurzfristig den Termin der DTM auf dem Sachsenring auf das geplante IBPM-Event auf dem Schleizer Dreieck zu verschieben», erläutern die IBPM-Macher die Misere. Damit wird die Durchführung einer Veranstaltung in Schleiz unmöglich, man bekäme bei weitem nicht die Anzahl an Strecken-Marshals zusammen, die für einen sicheren Ablauf nötig sind.

Eine Verschiebung des IBPM-Termins in Schleiz wurde umgehend geprüft und als nicht sinnvoll verworfen. Eine spätere Durchführung hätte einerseits eine Doppelung mit der Veranstaltung auf dem Frohburger Dreieck bedeutet und das gleiches Problem aufgeworfen, andererseits das Wetterrisiko noch einmal deutlich erhöht. Daher kam man schnell zu dem Entschluss, den Kalender umzustellen und die letzten beiden Termine neu zu legen. Positiver Aspekt an der neuen Planung ist, dass die allseits beliebte Motorsportarena Oschersleben wieder in den Kalender kommt, deren Fehlen in der alten Version seitens der Teilnehmer recht stark bedauert worden war.

Veranstalter Michael Dangrieß gibt zu Protokoll: «Wir waren so froh, dass nach Wochen der Wartezeit auf die finale Bestätigung der Termine endlich ein Kalender zusammengestellt und veröffentlicht werden konnte. Da traf uns die Nachricht von der Verlegung des DTM-Termins natürlich wie der Blitz aus heiterem Himmel. Glücklicherweise konnten wir in Zusammenarbeit mit der Streckensicherung in Schleiz und mit dem Management der Motorsportarena recht schnell reagieren und eine neue Planung erarbeiten. Klar ist es für alle Beteiligten immer schwierig, einmal geplante Termine wieder zu verschieben, das ist uns bewusst. Wir sind dennoch überzeugt, dass es in dieser Notlage die richtige Entscheidung war, und bitten die Teilnehmer um Verständnis. Gleichzeitig wünschen wir dem ADAC für die Zukunft mehr Kontinuität, das bringt der ganzen Szene Ruhe und Planbarkeit.»

Die Jahresnennung bleibt unverändert und ist weiterhin buchbar. Die einzelnen Veranstaltungen werden bis Jahresende online gestellt.

Neue Version des IBPM- und BMW RR Cup- Kalenders 2023

01.-04.05. Autodrom Grobnik Rijeka/CRO

09.-11.06. Nürburgring GP/GER

07.-09.07. Autodrom Most/CZE

21.-23.07. TT Circuit Assen/NED

11.-13.08. Schleizer Dreieck/GER

01.-03.09. MSA Oschersleben/GER