Überraschung: Weltmeister Toni Elias kehrt zurück

Der ehemalige Moto2-Weltmeister Toni Elias kehrt 2023 in die Superbike-Klasse der MotoAmerica-Serie zurück, nachdem er im letzten Jahr in keiner Motorrad-Rennserie unterwegs gewesen war.

Toni Elias blickt auf eine spannende und beeindruckende Karriere im Rennsport zurück. Der Spanier gab 1999 beim Grand Prix in Jerez sein Debüt in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Auf Honda fuhr er drei Jahre in der 125er-Klasse, 2001 gewann er seinen ersten GP und beendete die Saison auf Gesamtplatz 3. In der 250er-Klasse holte er sieben weitere Siege und sicherte sich den Aufstieg in die MotoGP-Klasse zur Saison 2005.

Beim Portugal-GP in Estoril 2006 feierte er seinen einzigen Sieg in der «premier class», 2010 wurde er dann der erste Weltmeister in der neu gegründeten Moto2-Klasse. 2015 bestritt der aus Manresa stammende Rennfahrer seinen bisher letzten GP auf der Forward-Yamaha.

2016 wechselte Elias in die MotoAmerica-Szene, wo er mit Suzuki gleich die ersten drei Superbike-Rennen gewinnen konnte. Am Ende des Jahres belegte der 1,63 m kleine Spanier Gesamtrang 3. Nur ein Jahr später triumphierte Elias bei zehn Rennen in der US-Serie und feierte am Ende der Saison den Titel. Zwischen 2018 und 2020 beendete er die Saison zweimal als Vizemeister und einmal auf Platz 4. Anschließend folgten einige Auftritte als Ersatzfahrer auf Ducati und Yamaha.

Nach einem Jahr Pause kehrt der mittlerweile 39-Jährige zurück ins Renngeschehen. Elias wird 2023 für das Team Vision Wheel M4 Ecstar eine GSX-R1000R in der Superbike-Kategorie steuern und dabei versuchen, Champion Jake Gagne (Yamaha) zu besiegen.

«Ich bin sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit erhalte, wieder Rennen zu fahren. Es ist sehr besonders für mich, dass ich das Comeback mit Suzuki und dem mir bekannten Team M4 absolvieren kann», betonte der MotoGP-Laufsieger. «Es ist großartig, dass sie mir diese Chance geben, ich bin aufgeregt und motiviert. Ich bin bereit, sehr hart zu arbeiten. Es wird nicht einfach, aber lasst es uns angehen. Ich kenne das Bike die guten Dinge. Wir werden alles geben, um die Maschine zu verbessern und ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen.»