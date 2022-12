Northern Talent Cup: Kalender 2023 steht

Bei sieben Veranstaltungen der Nachwuchsschule, organisiert von DORNA, KTM und ADAC, können sich die Talente 2023 beweisen. Die Anmeldefrist läuft noch bis 31.12.2022. IDM, WorldSBK und MotoGP sind Gastgeber.

Sieben Runden, 14 Rennen, sechs Strecken und vier Länder warten auf die Klasse von 2023. Der vorläufige Kalender für den Northern Talent Cup 2023 wird kurz vor den Feiertagen veröffentlicht. Eine Saison mit sechs Strecken in vier Ländern, die bereit sind, Gastgeber zu sein für die Jungs und Mädchen des Northern Talent Cup.

Die Saison beginnt mit einem Test in Oschersleben, bevor die erste Runde des Jahres zusammen mit der WorldSBK auf dem TT Circuit Assen stattfindet. Von dort geht es zurück nach Deutschland, wo der Sachsenring und Oschersleben zusammen mit der IDM die Runden 2 und 3 ausrichten. Der schließt sich dann dem MotoGP™-Paddock für den Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring an, bevor es nach Most, zum Red Bull Ring und nach Hockenheim geht, um die Saison mit der IDM an drei weiteren Orten abzuschließen.

Es bleibt noch Zeit, sich bis zum 31. Dezember 2022 zu bewerben, um in das Starterfeld aufgenommen zu werden.

Terminkalender NTC 2023

29.-30.03. Oschersleben Test

21.-23.04. Assen/ WorldSBK

12.-14.05. Sachsenring/IDM

02.-04.06. Oschersleben/IDM

16.-18.06. Sachsenring/MotoGP

23.-25.06. Most/IDM

04.-06.08. Red Bull Ring/IDM

22.-24.09. Hockenheim/IDM

Northern Talent Cup 2022

1. Rossi MOOR (HUN) 230 Punkte

2. Kevin FARKAS (HUN) 216 Punkte

3. Dustin SCHNEIDER (GER) 166 Punkte

4. Loris VENEMAN (NED) 164 Punkte

5. Jurrien VAN CRUGTEN (NED) 148 Punkte

6. Tibor VARGA (HUN) 136 Punkte

7. Martin VINCZE (HUN) 133 Punkte

8. Lenoxx PHOMMARA (SWI) 117 Punkte

9. Valentino HERRLICH (GER) 92 Punkte

10. Kilian HOLZER (AUT) 87 Punkte

11. Matteo MASILI (ITA) 83 Punkte

12. Rocco SESSLER (GER) 75 Punkte

13. Julius COENEN (GER) 69 Punkte

14. Noa CUYPERS (BEL) 64 Punkte

15. Maxime SCHMID (SWI) 60 Punkte

16. Luca GÖTTLICHER (GER) 35 Punkte

17. Filip NOVOTNÝ (CZE) 29 Punkte

18. David SIDOROV (UKR) 14 Punkte

19. Tom KUIL (NED) 10 Punkte

20. Rio OLOFSEN (NED) 9 Punkte

21. Julius AHRENKIEL-FRELLSEN 6 Punkte

22. Laszlo LORINC (HUN) 4 Punkte

23. Michal PROKEŠ (CZE) 4 Punkte

24. Delano GREVEN (NED) 3 Punkte

25. Loris DEKKERS (BEL) 3 Punkte

26. Levin PHOMMARA (SWI) 3 Punkte

27. Sviatoslav PYLPNEKO (UKR) 0 Punkte