Northern Talent Cup: Roll-Out 2023 in Oschersleben

Offizieller Vorsaisontest des von Dorna, dem ADAC und Hersteller KTM initiierten Nachwuchsserie in der Motorsport Arena Oschersleben. Rocco Caspar Sessler und Anakin Zelenak fahren sich warm.

Der Northern Talent Cup geht 2023 in seine vierte Saison. Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen MotoGP-Vermarkter Dorna Sports, Hersteller KTM und dem ADAC steht auch 2023 ein spannendes Jahr bevor, in dem talentierte Nachwuchsfahrer die Chance haben, sich auf Rennstrecken in und um Deutschland in bestem Licht zu präsentieren.

Zur Vorbereitung auf die neue Saison, die sieben Runden mit jeweils zwei Rennen auf dem TT Circuit in Assen, dem Sachsenring, in der Motorsport Arena Oschersleben, im tschechischen Most, auf dem Red Bull Ring in Österreich und auf dem Hockenheimring beinhaltet, fand in dieser Woche ein Vorsaisontest statt. Dabei konnten sich alle Piloten am Mittwoch und Donnerstag, bei frischen aber meist trockenen Bedingungen in der Motorsport Arena Oschersleben an ihre KTM RC4R Maschinen gewöhnen.

In insgesamt elf Sessions sammelten die NTC-Fahrer erste Eindrücke über ihr Motorrad, aber auch die diesjährige Konkurrenz. Am Ende beider Testtage hatte Lenoxx Phommara die Nase vorn. Der Schweizer vom Team Phommara fuhr eine Bestzeit von 1:36.801 Minuten, gefolgt vom Niederländer Jurrien van Grugten (BB64 Academy) und von Matteo Masili (Fairium Next Generation Riders Team) aus Italien.

Der 13-jährige Ungar Martin Vincze (VM Racing Team) fuhr die viertschnellste Zeit, nur knapp vor dem schnellsten Deutschen, Rocco Caspar Sessler. Mit 1:37.452 Minuten belegte der 14-jährige MCA Racing Pilot den fünften Platz der Testfahrten. «Das Training in Oschersleben ist uns sehr gut gelungen. Ich konnte mit meinem Teamkollegen durch gute Zusammenarbeit ohne Probleme vorne mithalten. Ich vermute, dieses Jahr wird die erste Gruppe aus mindestens acht Fahrern bestehen, weil das Niveau wieder sehr hoch ist», sagte Sessler, der 2023 in seine zweite Saison im Northern Talent Cup starten wird und sich für das erste Rennwochenende in den Niederlanden bestens vorbereitet fühlt.

Anakin Zelenak ist in dieser Saison der zweite Deutsche im Feld. Der JRP Academy Racing Pilot bestreitet seine erste NTC-Saison und fuhr beim Test eine schnellste Runde von 1:39.690 Minuten, womit er den zwölften Rang belegte. «Ich bin gut reingekommen und habe mich mit dem Motorrad wohlgefühlt. Am Ende des ersten Tages lag ich auf Platz zehn und war damit als Rookie wirklich gut dabei», schildert er.

«Am Donnerstag waren die Bedingungen etwas wechselhafter. Dabei hatte ich im Regen etwas mehr Probleme, da ich zuvor noch nie mit Regenreifen gefahren bin. Leider hatte ich dann zwei Stürze, die zum Glück aber glimpflich ausgegangen sind. Dazu kamen am Rest des Tages noch technische Schwierigkeiten. Dennoch war es ein sehr erfolgreicher Test mit viel Fahrzeit», so der 14-Jährige, der die Zeit zum ersten Rennen vom 21. bis 23. April nun nutzen will, um sich körperlich und mental zu stärken. Zelenak ergänzt: «Dann kann ich in Assen mein Bestes geben! Ich möchte auch meinem Team danken, das hier in Oschersleben fantastische Arbeit geleistet und mein Bike nach den Stürzen immer wieder repariert hat.»