Alles für den Nachwuchs: Austrian Junior Cup 2023

Der Austrian Junior Cup hat sich in den letzten Jahren zu einer starken Nachwuchsserie Motorradrennsport entwickelt. Auch 2023 werden wieder die größten Talente für das Programm gesucht.

Der Austrian Junior Cup geht 2023 bereits in die dritte Saison, von Anfang an dabei ist der ehemalige Weltklasse-Motorradrennfahrer Andy Meklau als Mentor und Riding Coach: «Man muss es ganz klar sagen: Österreichische Nachwuchstalente sind dank dem Austrian Junior Cup wieder sichtbar und präsent im Motorradrennsport. Es ist unheimlich schön zu sehen, dass junge Sportler und Sportlerinnen aus dem AJC auch in anderen etablierten Rennserien vorne mitmischen. Ich freue mich jetzt schon darauf, welche Talente wir 2023 im Austrian Junior Cup Starterfeld begrüßen dürfen!»

KTM, Red Bull Ring Riding Experience und Austrian Motorsport Federation (AMF) begleiten österreichische Talente im Motorrad-Straßenrennsport auf dem «Road to MotoGP». Seit 2021 bekommen Burschen und Mädchen zwischen 13 und 20 Jahren mit dem Austrian Junior Cup (AJC) die Chance, ihre Fähigkeiten in einer professionellen Meisterschaft zu verbessern und zu beweisen, dass sie das Rüstzeug zum MotoGP-Fahrer haben.

Alle Teilnehmer/innen gehen mit identischen Bikes an den Start. Die Organisation und Durchführung des Austrian Junior Cups übernimmt BG Sportpromotion in enger Zusammenarbeit mit KTM Österreich und der AMF. Als Mentor & Riding Coach fungiert der ehemalige Superbike-WM-Fahrer Andy Meklau.

Gestartet wird auch 2023 auf einheitlichen Motorrädern aus Oberösterreich: Die KTM RC4 250 R bietet absolute Chancengleichheit für alle Starter im Austrian Junior Cup. Achtung: Die Teilnehmerzahl ist auf 26 Startplätze limitiert. Das Nenngeld für die gesamte Saison 2023 beträgt 2.800 Euro.

Die Rennen finden im nächsten Jahr auf dem Slovakiaring, dem Pannonia Ring in Most, Rijeka, auf dem Red Bull Ring und dem Hockenheimring statt. Weitere Informationen sowie Anmeldung ab sofort unter www.austrianjuniorcup.at.