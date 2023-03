Begeisterung über die Termine hält sich in Grenzen

Nicht bei jedem Seitenwagen-Team fiel der Kalender für die Saison 2023 auf Wohlwollen. Vor allem, dass in Frankreich und Großbritannien keine WM-Läufe ausgetragen werden, stößt bei vielen auf Unverständnis.

Erst Mitte Februar wurde die Motor Presse Stuttgart vom Motorradweltverband Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) mit der Organisation der Seitenwagen-Weltmeisterschaft betraut, nachdem der frühere Promotor mit Ende Oktober 2022 seine Tätigkeit eingestellt hatte. Jetzt wurden auch die Termine und Austragungsorte veröffentlicht, die allerdings nicht überall für Begeisterungsstürme sorgten.

«Sicherlich handelt es sich hier um eine Verwechslung, sie haben die IDM-Termine statt der Weltmeisterschaftsdaten veröffentlicht», ätzt der Brite Todd Ellis, der sich im Vorjahr mit seiner französischen Beifahrerin Emmanuelle Clement den WM-Titel gesichert hatte, über die Tatsache, dass es keine WM-Läufe in Großbritannien und Frankreich gibt. «Es ist eine Schande, dass die Hälfte des Feldes, das aus Briten und Franzosen besteht, keine Heimrunde hat.»

«Ich kann nicht verstehen, dass WM- und IDM-Gespanne im gleichen Feld fahren dürfen. Wir haben das in der BSB versucht und die FIM hat gesagt, dass das nicht möglich ist. Wenn es nun tatsächlich erlaubt ist, könnten wir dasselbe tun, um eine britische Runde zu haben», verweist der britische Seitenwagenpilot Andy Peach auf die Tatsache, dass es in den beiden letzten Jahren nicht gestattet war, WM-Rennen gemeinsam mit der britischen Meisterschaft durchzuführen.

Auch, dass das Finale abermals in Estoril stattfindet, stößt auf Unmut. Weil es in Portugal keine Seitenwagen-Meisterschaft gibt, interessieren sich nur wenige Zuschauer für diesen speziellen Sport. Außerdem sind Ende Oktober die finanziellen Möglichkeiten vieler Teams bereits ausgereizt. Aus diesem Grund verzichteten bereits in den letzten Jahren einige Privatteams, die sich in der WM nicht mehr verbessern konnten, auf die kostspielige Anreise an den äußersten Westen Europas.

Unter den Kommentaren auf Facebook gibt es aber auch versöhnliche Einträge. «Okay, ohne Frankreich und Großbritannien ist es ein dürftiger Kalender. Fünf von sieben Terminen sind IDM-Termine. Hoffen wir, dass es nächstes Jahr besser sein wird. Diesmal musste es sehr schnell gehen, weil es beim Wechsel des Promotors der Seitenwagen-Weltmeisterschaft zu Verzögerungen kam.»

WM-Termine 2023

12. – 14-05. Sachsenring (plus IDM)

15. – 17.06. Spa-Francorchamps

23. – 25.06. Most (plus IDM)

04. – 06.08. Red Bull Ring (plus IDM)

18. – 20.08. Assen (plus IDM)

07. – 08.10. Oschersleben (plus IDM)

27. – 29.10. Estoril