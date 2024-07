Most: Erst die IBPM dann zur WorldSBK

Viel los in Most

Nachdem die IDM ihren Meisterschaftslauf in Most hinter sich gebracht hatte, und bevor die Welt-Elite der Superbike am nächsten Wochenende anrückt, war die Internationale Bike Promotion Meisterschaft dran.

Die vierte Runde der IBPM in der laufenden Saison wurde auf dem Autodrom Most in Tschechien absolviert. Die WSBK-Strecke ist schon seit Gründung der Meisterschaft fester Bestandteil des Kalenders der IBPM, nunmehr also schon seit 24 Jahren. Durch die erheblichen Investitionen und den Imagegewinn mit der Präsenz der Superbike-WM wurde die Strecke in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten in der Rennstreckenszene.

Superbike 750

Den Rennbetrieb des ersten von zwei Meisterschaftsevents der IBPM in Most in diesem Jahr eröffneten die Superbike 750, traditionell ergänzt um die Freunde der britischen Marke Triumph aus der T-Series. Marvin Kreimes mit seiner Ducati V2 markierte hier die Pole mit einer 1.40,567 min aus dem ersten Qualifying. Er lieferte sich in der ersten Hälfte des Rennen 1 eine sehenswerte Auseinandersetzung mit Luca Göttlicher aus der T-Series, ging als Sieger daraus hervor und gewann das Rennen souverän. Die Punkteränge 2 und 3 der SBK750 gingen an Alan Kreimes und Sebastian Dillner. Göttlicher wurde noch von Gastfahrer Tino Frühauf auf Ducati bezwungen, gewann aber als Gesamt-Dritter die T-Challenge, während sich Uli Bonsels im T-Cup die Siegerlorbeeren holte.

Im nach Abbruch verkürzten Rennen 2 fuhr Marvin Kreimes einen unangefochtenen Sieg ein, gefolgt von Gast Michael Dufft, der in der letzten Runde noch Tino Frühauf auf Rang 3 verwies. Platz 2 der Punktewertung der SBK750 ging an Sebastian Dillner, der sich damit an Position 2 der Tabelle schob, Dritter wurde Simon Knispel. Die T-Challenge ging erneut an Luca Göttlicher, im T-Cup war es dieses Mal Ulf Bauerochse, der die maximale Punktzahl einfuhr.

Meisterschaftsstand SBK750

1. #210 Marvin Kreimes 180 Punkte

2. #790 Sebastian Dillner 134 Punkte

3. #89 Christian Dippel 112 Punkte

5. #533 Simon Knispel 81,5 Punkte

6. #14 Alan Kreimes 73 Punkte

Superbike Open

Es folgte die Superbike open, bei der in Most nun auch Danijel Peric wieder antrat. In Schleiz hatte er ja gefehlt. Er trieb seine Ilmberger-BMW erwartungsgemäß auf die Pole, gefolgt von Jon-Oliver Beier auf seiner Yamaha R1 und BMW- Pilot Torsten Levsen. Nicht am Start war Lukas Franke, das junge Talent aus Hannover. Offensichtlich konnte er seine nach dem Sturz in Schleiz ziemlich verbeulte Honda in der Zeit zwischen den Events nicht wieder herstellen. Auch Dominik Rubin, bis hierhin Tabellenführer nahm in Most nicht teil.

Aber zum Rennen: Peric ging sofort in Führung, die er bis ins Ziel ausbaute und fuhr mit gut zehn sec Vorsprung auf Gast Wilhelm Wagner über den Zielstrich. Dieser hatte sich lange mit Jon-Olver Beier gefetzt, konnte sich in Runde 6 aber durchsetzen und Beier an Platz 3 verweisen. In der Folge kam Mario Damm ins Ziel und holte sich als Dritter der punktberechtigten Fahrer das erste Podium der Saison. Rennen 2 verlief an der Spitze ähnlich, Peric fuhr dem Feld davon, Wagner schon ab Runde 4 dahinter. Um die dritte Position schlugen sich nach dem einen oder anderen Intermezzo auf Rang 2 Jon-Oliver Beier und der Däne Erik Thomsen, welcher in bekannter Manier in der letzten Runde an Beier vorbei ging. Für Mario Damm reichte es am Ende zu Platz 5 im Rennen und Punkten für den Vierten. Dank Doppelsieg und dem Fehlen der unmittelbaren Konkurrenten holt sich Peric die Tabellenführung zurück.

Meisterschaftsstand Superbike open

1. #99 Danijel Peric 137,5 Punkte

2. #16 Oliver-Jon Beier 114 Punkte

3. #43 Dominik Rubin 111 Punkte

4. #77 Erik Thomsen 101 Punkte

5. #28 Lukas Franke 84 Punkte

Supersport Open

Weiter ging es mit der Supersport open. Norick Tschauder hatte sich im Vorfeld der Veranstaltung verletzt, sein Start war fraglich. Insgeheim rieb sich die Konkurrenz die Hände, hieß das doch, günstig an Punkte zu kommen. Die Enttäuschung war groß, als der junge Mann aus Linnich in Nordrhein-Westfalen dann doch anreiste und zu Protokoll gab, antreten zu wollen. Trotz Schmerzen brannte er eine Qualizeit von 1.40,125 min in den tschechischen Asphalt und blieb damit nur eine Sekunde über der Polezeit von Peric bei den 1000ern! Im Rennen 1 führte er vom Start bis ins Ziel und unterbot seine Rundenzeit noch einmal um 11 Hundertstel. Zeitentechnisch war er damit aber nicht mal der Schnellste - der nämlich hieß Robert Conrads, fuhr eine 1.39,812 min und wurde unangefochtener Zweiter. Nick Fischer belegte von Startplatz 4 kommend den dritten Platz vor Robin Ludwig. Organisator Dangrieß freut sich: «Robin Ludwig kann man durchaus als Beispiel dafür benennen, welche Entwicklung für einen Fahrer in der IBPM möglich ist. Ehrgeiz allein reicht nicht, um so wie er seine Rundenzeit vom letzten Jahr dieses Mal um vier Sekunden (!) von 1.44 min auf 1:40 min unterbieten zu können. Ein professionell agierendes Umfeld mit klaren Zielen und die Unterstützung durch technische Dienste samt guter Beratung beim Reifendienst braucht es genauso und dies alles haben wir in der IBPM. Dennoch - eine ganz starke Leistung, er hat meinen Respekt. Und es freut mich sehr, dass er kein Einzelfall ist, sondern sich zahlreiche Fahrer im Schoß der IBPM-Familie mausern und immer stärker werden.»

Auch in Rennen 2 sahen die Mitstreiter Norick Tschauder nur von hinten. Er war über die Renndistanz konstant pfeilschnell unterwegs und krönte dieses Wochenende mit seiner schnellsten Rundenzeit von 1.38,926 min. Robert Conrads wurde wieder Zweiter vor Robin Ludwig und Nick Fischer, die im Rennen 2 die Plätze tauschten.

Ladies Challenge

Die beschriebene Leistungssteigerung war auch bei den Frauen zu beobachten. Patricia Kok fuhr zwei Top10- Resultate ein und somit den ersten Platz der Ladies Challenge. Katja Witte wird auch immer schneller und konnte sich über zwei zweite Plätze und eine persönliche Bestzeit von 1.44,843 min freuen. Als jeweils Dritte wurde Ilonka Pingel gewertet. Als Gast im BMW RR Cup schlug sich Anja Guttenberger hervorragend und fuhr zwei Mal in die Top 15. Es wäre eine tolle Bereicherung für die BMW-Truppe, wenn sie im kommenden Jahr permanent teilnehmen würde.

Meisterschaftsstand Supersport open

1. #848 Norick Tschauder 210 Punkte

2. #19 Nick Fischer 162,5 Punkte

3. #7 Robert Conrads 129 Punkte

4. #94 Robin Ludwig 114 Punkte

5. #335 Stefan Andersen 93,5 Punkte

BMW Cup

Im schon erwähnten BMW RR Cup steuert Marko Nickel in dieser Saison mit Macht den Titel an. Bis dato stieg er bei jeder Siegerehrung auf den obersten Podiumsplatz und reiste logischerweise als Meisterschaftsführender nach Most. Es war also davon auszugehen, dass es auch hier eine Nickel- Show werden würde. Zunächst markierte er im ersten Qualifying mit einer 1.38,645 min die Polezeit. Gastfahrer Phillip Tonn und Andy Lorch belegten im Zeittraining die Plätze 2 und 3. Tonn trat dann bei beiden Rennen nicht an, daher blieb es Andy Lorch oder einem der Nachfolgenden überlassen, eine erneute Siegfahrt von Marko Nickel zu verhindern. Rennen 1 musste dann wegen eines zünftigen Gewitters abgebrochen und verkürzt auf den Folgetag verlegt werden. Hier ließ Nickel wieder nichts anbrennen, setzte sich sofort an die Spitze und eroberte den nächsten Sieg. Andy Lorch blieb zwar in Reichweite dahinter, schaffte den Platzwechsel aber nicht. Dritter wurde Andre Krüger vor Erik Thomsen, der von Startplatz 12 nach vorn geprescht war.

In der Advanced-Wertung war es wieder einmal Robert Rininsland, der volle Punktzahl holte, gefolgt von Roberto Kunze und Philipp Mencwel.

Am Sonntagnachmittag folgte Rennen 2 über die Normaldistanz von 17 Minuten plus 1 Runde. Nickel ließ den Kontrahenten wieder keine Chance und verwies Andy Lorch und Andre Krüger auf die zweite bzw. dritte Position. Dahinter balgten sich Erik Thomsen und Thomas Heckel um Platz 4, wobei der Däne wiederum die letzte Runde nutzte, diesen für sich festzumachen. Die Advanced-Fahrer fanden Veränderungen uncool und fuhren in selber Reihenfolge wie im ersten Rennen über die Ziellinie.

Meisterschaftsstand Gesamt

1. #84 Marko Nickel 211,5 Punkte

2. #44 Andre Krüger 122,5 Punkte

3. #116 Andreas Lorch 111,5 Punkte

4. #96 Thomas Heckel 110 Punkte

5. #106 Robert Rininsland 104 Punkte

Meisterschaftsstand ADV

1. #106 Robert Rininsland 210 Punkte

2. #63 Roberto Kunze 172,5 Punkte

3. #789 Philipp Mencwel 141,5 Punkte

4. #81 Dirk Jaeckel 69 Punkte

5. #183 Nick Kneip 68,5 Punkte

Die Ergebnisse der Rennen sind bei Bike Promotion abrufbar. Das nächste Event findet vom 23.-25. August in der Motorsportarena Oschersleben statt.