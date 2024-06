JuniorGP-Moto3 Portimao: Top-5 für Intact-Youngster

Der Spanier Álvaro Carpe und der Italiener Guido Pini teilten sich die Rennsiege am Sonntag in Portugal. LIQUI MOLY-Husqvarna-Intact-GP Junior-Team im zweiten Rennen mit allen Fahrern in den Punkten.

Die Teams und Fahrer der FIM JuniorGP World Championship hatten bei den bisherigen Meisterschaftsläufen in diesem Jahr mit sehr wechselhaftem Wetter zu kämpfen. Beim vierten Stopp auf dem Autódromo Internacional do Algarve, unweit des gleichnamigen Küstenstreifens im Süden Portugals, war dies nicht der Fall. Abgesehen von starken Winden an den vergangenen Nachmittagen herrschten an diesem Wochenende stabile Bedingungen. Die hohen Temperaturen am Samstag und Sonntag bedeuteten jedoch eine große Umstellung.

Guido Pini (KTM) sicherte sich am Samstag die Pole-Position in der JuniorGP- Moto3-Klasse. Das Fahrertrio aus dem deutschen LIQUI MOLY-Husqvarna-Intact-GP-Junior Team, bestehend aus den beiden Oberösterreichern Jakob Rosenthaler und Leo Rammerstorfer, sowie Rico Salmela aus Finnland, schafften ebenfalls den Sprung ins Q2. Doch nicht nur diese Tatsache stärkte das Team aus Memmingen, sondern allgemein starke Trainingsleistungen ließen auf eine starke Performance am Sonntag hoffen.

Rosenthaler und Salmela starteten als Achte bzw. Neunte aus der dritten Reihe. Doch drei Kurven nach dem Start wurden ihre Hoffnungen zunichtegemacht. Der Doppelsieger der Auftaktveranstaltung in Misano, Jesús Rios, riss sie und andere Fahrer mit ins Verderben. Während der Sturz für Salmela das Aus bedeutete, setzte Rosenthaler das Rennen in einer aussichtslosen Position fort – Platz 17 im Ziel.

Anstelle der beiden erfahreneren Piloten im deutschen Team galt plötzlich die ganze Aufmerksamkeit dem Linzer Leo Rammerstorfer, und der 19-Jährige wusste mit einer sehr starken Pace zu beeindrucken. Aus der sechsten Reihe kommend, schloss er mit hohem Tempo zur Spitzengruppe auf. Ein Top-10-Ergebnis war zum Greifen nahe, doch in der vorletzten Kurve vor der Zielflagge ging Rammerstorfer zu Boden. Es war ein harmloser Ausrutscher über das Vorderrad

Der Zieleinlauf war ein Fotofinish. Álvaro Carpe (Husqvarna) gewann mit 0,039 Sekunden Vorsprung vor Pole-Setter Pini (KTM).

Im zweiten Rennen blieben die Intact Juniors in der ersten Runde von größeren Zwischenfällen verschont, obwohl Salmela mit einem Gegner in Berührung kam. Glücklicherweise blieb er dieses Mal auf dem Motorrad, fiel aber weit aus den Top-10 ab. Salmela machte dann Runde für Runde Plätze gut, bis er die Spitzengruppe eingeholt hatte. Dort angekommen, war jedoch sein Hinterreifen verschlissen. Dennoch zeigte er sich nach dem Rennen mit dem fünften Platz zufrieden, drei Plätze vor Rosenthaler, der als Achter seine direkten Gegner in Schach halten konnte. Rammerstorfer kam mit Platz 14 ebenfalls in die Punkteränge.

Diesmal gewamm Pini vor Máximo Quiles aus Spanien und Álvaro Carpe.

Im European Talent Cup unterstrich der 14-jährige Alex Longarela aus Madrid sein großes Potenzial. Die drittschnellste Rundenzeit in seiner Gruppe im Qualifying bedeutete den sechsten Platz in der Startaufstellung. Nach einem mittelmäßigen Start aus der zweiten Reihe schloss der Youngster aus dem LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP Junior Team schnell zu den Führenden auf. Dort angekommen, sammelte Longarela auch seine ersten Führungskilometer im ausgeglichenen Cup. Nach dem vierten Platz im nassen Rennen in Estoril ist der fünfte Platz im heutigen Hitzerennen das zweitbeste Ergebnis in seiner Rookie-Saison.

Longarela verlor nur 0,7 Sekunden auf den Sieger Carlos Cano aus Spanien.

Die beiden Rennen der Moto2™ European Championship wurden eine Beute des Spaniers Roberto García.

Die Serie geht nun in eine lange Sommerpause und kehrt Mitte September mit der fünften Veranstaltung auf dem Circuito de Jerez in Südspanien zurück.