USA: Petersen und Herrin siegten, enger Gesamtstand

Cameron Petersen und Jake Gagne konnten jeweils ein Superbike-Rennen des fünften Wochenendes der MotoAmerica im Ridge Motorsports Park für sich entscheiden. Zur Halbzeit der Saison trennen die Top-4 nur 9 Punkte.

Die MotoAmerica fand vom 28. bis 30. Juni im Ridge Motorsports Park statt. Das fünfte Saisonevent auf dem 2012 in einem Waldgebiet im Bundesstaat Washington eröffneten Motorsportgelände bot viel Abwechslung; die beiden Rennen konnten Cameron Petersen und Josh Herrin gewinnen.

Am Samstag herrschten Mischverhältnisse. Der Asphalt war feucht, sowohl mit Regen- als auch Slickreifen konnte man dieses Rennen antreten. Am besten kamen damit die beiden Yamaha-Fahrer und Teamkollegen Cameron Petersen und Jake Gagne zurecht. Beide enteilten dem Feld und lieferten sich einen fairen Zweikampf. Am Ende sah der als Regenspezialist geltende Petersen die Zielflagge 0,3 Sekunden vor Gagne. Beide waren auf Regenreifen unterwegs.

Xavi Fores fuhr auf Suzuki sein erstes MotoAmerica-Podium in der Superbike-Klasse ein. Rückkehrer Loris Baz (Ducati), normalerweise auch einer der Regenspezialisten, setzte auf Slickreifen, was sich als falsche Wahl herausstellte – er wurde lediglich Achter.

Am Sonntag war die Strecke abgetrocknet, jeder trat mit Slicks an. Ducati-Pilot Josh Herrin gewann sein zweites Rennen der Saison souverän mit 5 Sekunden Vorsprung. Hinter ihm landete Bobby Fong (Yamaha), welcher damit seine Führung halten konnte. Cameron Petersen wurde Dritter, Loris Baz verpasste das Podest als Vierter erneut.

Für Jake Gagne lief es nicht gut: Er konnte das Tempo der Spitzenleute nicht mitgehen, musste sich mit dem achten Platz begnügen und klagte über Arm-pump. Vor ihm landete BMW-Pilot Cameron Beaubier. Der fünffache MotoAmerica-Meister war mit Handicap unterwegs, da er weiterhin an seiner gebrochenen rechten Ferse laboriert.

In der Gesamtwertung geht es eng zu: Die Top-4 trennen 9 Punkte, Leader Bobby Fong (158) und Jake Gagne trennt nur ein Punkt. Cameron Petersen und Josh Herrin konnten am Wochenende deutlich zur Spitze aufholen. Loris Baz, Sean Dylan Kelly und Cameron Beaubier müssen aufpassen, nicht noch weiter ins Hintertreffen zu geraten, denn die erste Saisonhälfte der Meisterschaft ist vorbei. Die nächsten Rennen finden vom 12. bis 14 Juli in Laguna Seca statt.

Stand nach 5 von 9 Events:

1. Fong, Yamaha, 158 Punkte

2. Gagne, Yamaha, 157

3. Petersen, Yamaha, 151

4. Herrin, Ducati, 149

5. Baz, Ducati, 122

6. Kelly, BMW, 107

7. Beaubier, BMW, 103

8. Beach, BMW, 90