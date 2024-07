Motorsport Team Germany: Anmeldung läuft

Das Online-Bewerbungsverfahren für den Bundeskader 2025 ist eröffnet. Bis 31. August haben junge Fahrerinnen und Fahrer die Möglichkeit, sich für einen der Ausbildungsplätze im Rennsport zu bewerben.

Das von DMSB und der ADAC Stiftung Sport gemeinsam Anfang 2021 restrukturierte Motorsport Team Germany ist ein einzigartiges, gemeinnütziges Nachwuchskaderprojekt mit dem Talente in zehn Disziplinen, je fünf im Automobil- und Motorradsport, gefördert werden. Gemeinsam bilden Bundeskader und die DMSB-Nationalmannschaften das Motorsport Team Germany. Die Kaderförderung des Motorsport Team Germany, durchgeführt durch die ADAC Stiftung Sport, leistet damit einen Beitrag zur Zukunftssicherung des deutschen Motorsports.

Die Talente im Motorsport Team Germany erhalten eine umfassende Ausbildung, die sie Stück für Stück auf ihre nächsten Karriereschritte vorbereitet. Die Liste an Maßnahmen, die zum Programm gehören, ist lang und vielfältig. So helfen den Sportlern regelmäßige Fitness- und Mentaltrainings, sich noch besser auf die Anforderungen ihrer Wettkämpfe vorzubereiten. Damit die Arbeit mit Ingenieuren und Mechanikern reibungslos funktioniert, gibt es unter anderem Coachings im Bereich Fahrzeugtechnik. Die Sportlerinnen und Sportler eignen sich dank zahlreicher Experten somit wertvolles Wissen an, welches sie im Laufe ihrer Motorsportlaufbahn benötigen. Dazu zählen auch der richtige Umgang mit den Medien, die Suche nach Sponsoren und Schulungen rund um das Thema Ernährung. Abgerundet wird das Ganze durch Beratungsangebote für die Eltern der jüngeren Talente.

Die Voraussetzungen

Gesucht werden Fahrerinnen und Fahrer im Alter zwischen 12 und 22 Jahren, die ihr Talent im Zwei- oder Vierradbereich bereits unter Beweis gestellt haben. Aktuell gehören dem Motorsport Team Germany 35 Sportlerinnen und Sportler aus den Disziplinen Kart, Formel, GT- und Tourenwagensport, LMP, Rallye sowie Motorrad-Straßenrennsport, Motocross, Enduro, Trial und Speedway an.

Die Bewerbung erfolgt seit dem 1. Juli über das Online-Talentmeldeverfahren. Sind die Voraussetzungen erfüllt, geht es in ein mehrstufiges Sichtungsverfahren und zu einem Leistungstest in die Landessportschule nach Ostfildern-Ruit bei Stuttgart.

In diesem Jahr konnten aus der Abteilung Motorrad-Straßenrennsport Fynn Kratochwil, Rocco Sessler, Anina Urlaß und Thias Wenzel teilnehmen.