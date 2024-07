NTC Sachsenring: Ministerium spendiert 100.000 Euro

Es geht um die Unterstützung für die Durchführung von Nachwuchssport beim Motorrad Grand Prix. Ministerpräsident Michael Kretschmer übergibt am Sachsenring Förderbescheid.

Finanzielle Unterstützung für den Motorrad-Nachwuchs beim Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring: Das Innenministerium des Freistaates Sachsen unterstützt die Austragung von Nachwuchssport im Rahmen des Motorrad Grand Prix mit einer Fördersumme von 100.000 Euro. Einen entsprechenden Förderbescheid übergab Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer im Rahmen des Grand Prix. Die zahlreichen Fans sahen dabei nicht nur die Asse aus der MotoGP, sondern auch die Nachwuchstalente aus dem Northern Talent Cup.

Im vom ADAC und MotoGP-Promoter Dorna Sports initiierten Northern Talent sind Nachwuchstalente aus verschiedenen Ländern in Nordeuropa unterwegs, das Rennen auf dem Sachsenring im Rahmen der MotoGP zählt zu den Saisonhighlights. Die Serie ist Teil des «Road to MotoGP» Programms Dorna mit dem Ziel junge Talente in die Weltmeisterschaft zu bringen und findet in der Regel im Rahmen der Internationalen Deutschen Meisterschaft IDM statt.

Michael Kretschmer: «Der Sachsenring ist eine traditionsreiche Rennstrecke mit großer Bedeutung für den Freistaat Sachsen. Bei den hier stattfindenden Motorradrennen können wir internationale Gäste in Sachsen begrüßen und zeigen, wie lebenswert und vielseitig der Freistaat ist. Durch die Förderung der Nachwuchsrennserie begeistern wir auch junge Menschen für das Sportland Sachsen und den Motorsport.»

«Der Liqui MoIy Motorrad Grand Prix Deutschland ist als eine der größten deutschen Einzelsportveranstaltungen auch ein Leuchtturm für den Nachwuchs. Ein Auftritt des Northern Talent Cup auf der WM-Bühne ist eine hohe Motivation für die jungen Talente, sie können sich unter den Augen der WM-Teamchefs beweisen. Wir freuen uns, dass das sächsische Innenministerium einen wertvollen Beitrag zur Nachwuchsförderung leistet und den Sport auf dem Sachsenring unterstützt», so ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser.

Wofür genau das Geld angelegt werden soll, wurde noch nicht verraten.