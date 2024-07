Laguna Seca: BMW und Ducati besiegten die Corkscrew

Herrin (2) und Beaubier (6) siegten in Laguna Seca, Kelly (40) kam auf Podium

Die sechste Station der MotoAmerica Superbikes stand am vergangenen Wochenende in Laguna Seca auf dem Plan. Auf der ehemaligen MotoGP-Piste gelangen BMW und Ducati die beiden spektakulären Siege.

Nachdem sich Cameron Petersen (Yamaha) und Josh Herrin (Ducati) im Ridge Motorsports Park die beiden Rennsiege in der Superbike-Klasse gesichert hatten, reisten die Fahrer und Teams nur zwei Wochen später zum nächsten MotoAmerica-Event nach Laguna Seca im Bundesstaat Kalifornien. Yamaha-Pilot Bobby Fong kam als Gesamtführender zur legendären Strecke in den Vereinigten Staaten.

Im Qualifying sicherte sich Rückkehrer Cameron Beaubier die Pole-Position auf der 3,6 Kilometer langen Strecke, die bis 2013 auch Teil der MotoGP-Weltmeisterschaft war. Der BMW-Pilot fuhr in 1:22,556 Minuten um den Berg-und-Tal-Kurs, nachdem er die letzten beiden Veranstaltungen durch eine Verletzung an der Ferse komplett verpasst hatte. Sean Dylan Kelly (BMW) und Petersen komplettierten die erste Startreihe.

In Rennen 1 am Samstag war es dann ebenfalls Beaubier, der mit seiner M1000RR über 20 Runden nicht zu schlagen war. Der fünffache US-Superbike-Champion triumphierte über 20 Runden mit einem Vorsprung von 1,157 Sekunden vor Ducati-Star Josh Herrin, der damit die Gesamtführung übernahm. Cameron Petersen fuhr mit der Yamaha auf Platz 3 und machte damit ein Podium mit drei verschiedenen Motorradmarken perfekt, obwohl er eine Fünf-Sekunden-Strafe nach Fehlstart aufgebrummt bekam.

Hinter dem Trio kamen Kelly und der aktuelle Champion Jake Gagne (Yamaha) auf die Ränge 4 und 5, Sechster wurde Loris Baz auf einer weiteren Panigale V4R. Der französische Rennfahrer, der bereits MotoGP- und Superbike-WM fuhr, verlor mehr als 14 Sekunden auf Sieger Beaubier. Bobby Fong stürzte knapp nach Rennhalbzeit.

Das Rennen am Sonntag wurde zur Galavorstellung von Ducati und Josh Herrin. Einen Tag zuvor verkündete das Team Warhorse noch die Verlängerung der Ducati-Werksunterstützung um fünf Jahre, dann besiegte der 34-jährige ehemalige Moto2-WM-Fahrer seine engsten Verfolger um einen Wimpernschlag.

Nach 20 Runden kreuzte Herrin die Zielline mit einem Vorsprung von 0,244 Sekunden gegenüber Beaubier und 0,6 Sekunden vor Kelly. Auch der viertplatzierte Bobby Fong kam nur 0,9 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel. Gagne, der weiterhin mit Arm-pump zu kämpfen hatte und sich in dieser Woche einer Operation unterziehen will, Loris Baz und Suzuki-Fahrer Xavi Fores komplettieren die Top-7. Cameron Petersen musste die R1 mit technischen Problemen frühzeitig abstellen.

In der Meisterschaft liegt nun Herrin 15 Punkte vor dem angeschlagenen Jake Gagne und 23 Zähler vor Bobby Fong. Petersen, Beaubier und Baz belegen die Ränge 4 bis 6. Weiter geht es in einem Monat mit den Rennen in Mid-Ohio.

MotoAmerica-Superbike, Stand nach sechs von neun Events:

1. Herrin, Ducati, 194 Punkte

2. Gagne, Yamaha, 179

3. Fong, Yamaha, 171

4. Petersen, Yamaha, 167

5. Beaubier, BMW, 148

6. Baz, Ducati, 142

7. Kelly, BMW, 136

8. JD Beach, BMW, 98