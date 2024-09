JuniorGP Jerez: Husqvarna-Junioren holen Punkte

Guido Pini und Brian Uriarte waren die Sieger bei der fünften Station der JuniorGP-Moto3 auf dem Circuito de Jerez, wo auch die jungen Talente des deutschen Husqvarna-Intact-GP-Junior-Teams in die Punkteränge fuhren.

Zeitpunkt und Austragungsort der fünften Runde der FIM JuniorGP WM am vergangenen Wochenende auf dem Circuito de Jerez im Süden Spaniens lieferten schönstes Wetter, das zudem hochsommerliche Bedingungen bot. Mit Temperaturen über der 30-Grad-Marke in den vergangenen Tagen wurde allen Beteiligten alles abverlangt.

Das Wochenende war ein voller Triumph für das neu gegründete SeventyTwo ARTBOX Racing Team, in dem auch der ehemalige Manager von Marc Márquez, Emilio Alzamora eine tragende Rolle hat. In der Junior GP Moto3 teilten sich Pole-Setter Guido Pini aus Borgo San Lorenzo, unweit des Autodromo Internazionale del Mugello, und sein spanischer Teamkollege Brian Uriarte am Sonntag die Siege. In Rennen eins belegte das Duo sogar die ersten zwei Plätze. Abgerundet wurde der erfolgreiche Sonntag für das Team mit einem Doppelsieg von Alzamora-Schützling Carlos Cano im European Talent Cup.

Das Liqui Moly-Husqvarna-Intact-GP-Junior-Trio mit Rico Salmela, Jakob Rosenthaler und Leo Rammerstorfer landete im Qualifying auf den Plätzen sechs, 13 und 19. Der Finne Salmela und der Oberösterreicher Rosenthaler gehörten im ersten Rennen zur ersten Verfolgergruppe, zu der auch Rammerstorfer kurz vor Rennende aufschließen konnten. Ein Sturz kurz nach Halbzeit der Distanz kostete Rosenthaler ein mögliches Top-10-Ergebnis – dass dafür Salmela mit Platz fünf für das deutsche Team holte. Rammerstorfer schaffte es in einer Aufholjagd den Anschluss zur ersten Verfolgergruppe herzustellen und dort angekommen, fuhr er zum Schluss fast die schnellsten Rundenzeiten der Gruppe, was ihn in den Kampf um ein Top-10-Resultat brachte. Platz zwölf am Ende und vier wertvolle Punkte für die Meisterschaft waren dennoch ein schönes Ergebnis.

Im Gegensatz zum ersten Lauf konnten sich die drei Erstplatzierten des ersten Rennens, Pini, Uriarte und Álvaro Carpe (Husqvarna), im zweiten Rennen nicht vom Feld absetzen. Die Spitzengruppe bestand aus bis zu neun Fahrern, in der auch Salmela und Rosenthaler zu den Protagonisten gehörten. Der 16-jährige Draufgänger aus dem finnischen Nokia setzte in der letzten Runde alles auf eine Karte, was er bei seinem Angriff auf einen Podiumsplatz mit einem Highsider bezahlte. Rosenthaler hingegen hatte in der Schlussphase keine Mittel mehr und beendete das Rennen auf einem guten sechsten Platz. Rammerstorfer kämpfte sich nach einem weniger erfolgreichen Start in die Punkteränge, musste seine Rennmaschine aber vier Runden vor Schluss mit einem technischen Defekt abstellen.

Im European Talent Cup stockte der 14-jährige Alex Longarela aus Madrid, der beide Rennen als Sechster aus der zweiten Startreihe in Angriff nahm, Platz sieben und neun sein Konto weiter auf.

Das Rennen zur Moto2™-Europameisterschaft hatte jede Menge Dramatik zu bieten. Zunächst schien alles nach Plan zu laufen für den dreifachen Saisonsieger und Pole-Setter Roberto García. Doch dann versenkte der Spanier seine KALEX überlegen in Führung liegend ins Kiesbett, sodass Daniel Munoz (KALEX) die Spitzenposition erbte und zwischenzeitlich einen komfortablen Vorsprung herausfuhr.

Etwa zur Halbzeit des Rennens startete der Italiener Alberto Surra durch und schloss schnell zu dem zu diesem Zeitpunkt zweitplatzierten Spanier Alberto Ferrández (beide Boscoscuro) auf und überholte ihn ebenfalls. Ferrández griff in der nächsten Kurve zu unlauteren Mitteln und brachte Surra zu Sturz. Die Rennleitung zögerte nicht lange und verhängte gegen Ferrández eine «Long Lap Penalty», die ihn den Sieg kostete. Munoz freute sich über die 25 Punkte. Surras Teamkollege und MotoE™-Vizechampion Mattia Casadei überquerte die Ziellinie als Dritter. Der Deutsche Jona Eisenkolb holte sich in dem Hitzerennen den letzten Punkt.

Ergebnisse JuniorGP Moto3 Rennen 1, Jerez

1 Guido PINI (I), KTM, 15 Runden in 26:34.688 min

2 Brian URIARTE (E), KTM, +0.085 sec

3 Álvaro CARPE (E), Husqvarna, +13.094

4 Adrián CRUCES (E), KTM, +21.547

5 Rico SALMELA (F), Husqvarna, +21.589

8 Eddie O'SHEA (GB), Honda, +21.659

7 Casey James O'GORMAN (IRL), Honda, +22.106

8 Hakim DANISH (MYS), KTM, +22.124

9 Cormac BUCHANAN (NZL), KTM, +22.184

10 Ruché MOODLEY (ZA), KTM, +22.247

11 Alessandro MOROSI (I), CFMOTO, +22.265

12 Leo RAMMERSTORFER (A), Husqvarna, +22.364

13 Facundo LLAMBIAS (URY), Honda, +22.992

14 Marcos URIARTE (E), CFMOTO, +23.206

15 Milan PAWELEC (POL), Husqvarna, +23.284

...

28 Jakob ROSENTHALER (A), Husqvarna, +50.335

Ergebnisse JuniorGP Moto3 Rennen 2, Jerez

1 Brian URIARTE (E), KTM, 15 Runden in 26:40.843

2 Máximo QUILES (E), Honda, +0.319 sec

3 Álvaro CARPE (E), Husqvarna, +0.444

4 Guido PINI (I), KTM, +0.526

5 Jesús RIOS (E), KTM, +2.899

6 Jakob ROSENTHALER (A), Husqvarna, +2.949

8 Eddie O'SHEA (GB), Honda, +9.671

8 Facundo LLAMBIAS (URY), Honda, +9.903

9 Adrián CRUCES (E), KTM, +9.809

10 Cormac BUCHANAN (NZL), KTM, +10.089

11 Ruché MOODLEY (ZA), KTM, +17.551

12 Alessandro MOROSI (I), CFMOTO, +17.555

13 Marcos URIARTE (E), CFMOTO, +17.569

14 Lenoxx PHOMMARA (CH), KTM, +25.558

15 Milan PAWELEC (POL), Husqvarna, +25.685

JuniorGP Moto3 – WM-Stand:

1. Alvaro Carpe 122 Punkte. 2. Adrián Cruces 103. 3. Jesús Rios 99. 4. Marcos Uriarte 93. 5. Alessandro Morosi 85. 6. Máximo Quiles 84. 7. Guido Pini 83. 8. Cormac Buchanan 78. 9. Casey James O`Gorman 60. 10. Eddie O'Shea 52. 11. Rico Salmela 47. 12. Facundo Llambias 47. 13. Brian Uriarte 45. 14. Jakob Rosenthaler 43. 15. Hakim Danish 43. 16.Ruché Moodley 39. 17. Leo Rammerstorfer 26.