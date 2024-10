JuniorGP in Aragon: Intact-GP-Junioren in den Top-10

Die Intact-GP-Piloten Jakob Rosenthaler und Rico Salmela belegten beim Rennen der JuniorGP-Moto3-Klasse in Aragon die Ränge sieben und acht. Carlos Cano holte sich vorzeitig den Gesamtsieg im European Talent Cup.

Zum vorletzten Stopp der JuniorGP-Weltmeisterschaft reisten die Teams am vergangenen Wochenende ins Hinterland der spanischen Ostküste zum MotorLand Aragon. Die selektive Rennstrecke hat sich in der Motorrad-Weltmeisterschaft längst bewährt und gehört seit Jahren auch zum Kalender der wichtigsten Nachwuchsrennserie im Zweiradsport.

Aufgrund des Termins Mitte Oktober war mit wechselhaftem Wetter zu rechnen, das sich am Samstag, als die wichtigen Qualifying-Sitzungen auf dem Programm standen, auch prompt einstellte. Mal regnete es mehr, mal weniger, was es den Teams und Fahrern schwer machte, den richtigen Zeitpunkt für eine «Time-Attack» für einen guten Startplatz zu finden.

Das Intact-GP-Junior-Team war in der JuniorGP-Klasse mit dem Trio Jakob Rosenthaler, Leo Rammerstorfer (beide Österreich) und Rico Salmela aus Finnland vertreten. Der 20-jährige Rammerstorfer aus Linz erwies sich am Samstag als Regenspezialist, als er sich problemlos auf die Verhältnisse einstellen konnte. Als Fünfter des Zeittrainings qualifizierte er sich souverän direkt für das Q2, was auch Salmela gelang. Rosenthaler hingegen hatte etwas Pech mit seinem Timing im Zeittraining, da es gegen Ende der Session wieder stärker zu regnen begann. Sein Versuch, über das Q1 ins Q2 zu kommen, scheiterte durch einen Crash in der letzten Runde. Vom 20. Startplatz aus waren die Aussichten für den Renntag nicht gerade rosig. Im Q2 war Rammerstorfer erneut der Beste des Trios und sicherte sich den zehnten Startplatz für das Rennen am Sonntag, Salmela kam auf Position 13.

Am Sonntag hatte die Sonne wieder die Oberhand gewonnen und die 5 km lange Strecke abgetrocknet. Brian Uriarte, Alvaro Carpe (beide Spanien) und Milan Pawelec aus Polen starteten aus der ersten Reihe. Während Rammerstorfer im Chaos der ersten Kurven weit zurückfiel, startete sein Landsmann Rosenthaler eine bemerkenswerte Aufholjagd, die ihn bis auf den siebten Platz brachte. Der 18-jährige Oberösterreicher profitierte auch von der Arbeit mit seiner Crew, die auf die Erfahrungen vom Moto3-Grand-Prix vor eineinhalb Monaten zurückgreifen konnte.

Nur einen Platz hinter Rosenthaler sah Teamkollege Rico Salmela die Zielflagge, der zunächst hart um einen Podiumsplatz kämpfte, aber wie die meisten anderen gegen Ende mit Grip-Problemen zu kämpfen hatte. An der Spitze konnte sich Carpe leicht von den beiden Estrella-Galicia-0,0-Fahrern Maximo Quiles und Casey O’Gorman absetzen und seinen dritten Saisonsieg feiern. Vor den letzten beiden Rennen in Valencia am 21. November hat der Spanier einen Vorsprung von 43 Punkten auf Jesus Rios und Maximo Quiles, die punktgleich auf den Plätzen zwei und drei liegen.

Fynn Kratochwil feierte in Aragon für das Intact-GP-Junior-Team sein Debüt im European Talent Cup. Der 14-jährige Thüringer sorgte für eine echte Überraschung: Er qualifizierte sich im Regen direkt für das Q2 und setzte mit Platz 15 und dem ersten Punkt im ersten Rennen am Sonntag ein Ausrufezeichen. Das zweite Rennen beendete Kratochwil auf dem 19. Platz – er beeindruckte aber auch dort mit Kampfgeist, Entschlossenheit und schnellen Rundenzeiten. Eigentlich hätte Kratochwil schon vor einem Monat in Jerez dabei sein sollen, was aber eine Fußverletzung verhinderte.

Mit einem dritten Platz im ersten und einem Sieg im zweiten Rennen wurde der 14-jährige Carlos Cano vom SeventyTwo-Artbox-Racing-Team, an dem auch der ehemalige Marc Marquez-Manager Emilio Alzamora beteiligt ist, zum Gesamtsieger des European Talent Cup gekürt.