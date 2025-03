NTC 2025: Wer ist…Alessandro Binder?

In der Saison 2025 geht es auch für die Fahrerinnen und Fahrer des Northern Talent Cup in die nächste Runde. Acht Teilnehmende kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein Vorstellungsgespräch

Name: Alessandro Binder

Alter: 16 Jahre

Wohnort: Mellingen, Schweiz

Team: ASR Binder Racing

Was hast du in den Wintermonaten Aufregendes erlebt?

An Weihnachten war ich eine Woche in Italien Flat-Track fahren und Kraft- und Ausdauertraining machen. Im Februar dann für eine Woche in Spanien in einer Rennschule und dann Anfang März mit meinem Team für einige Tage nochmals in Spanien.

Wie sieht dein Trainings- und Testplan mit Blick auf die neue Saison aus?

Mein Programm in den Wintermonaten war die Vorbereitung auf die neue Saison. Ende März steht ja bereits der offizielle Test in Oschersleben an, bevor die Saison dann Anfang April in Assen startet.

Gibt es jemand, der dich bei den Rennen vor Ort unterstützt?

Mein Papa ist immer an meiner Seite, auch meine beiden Mechaniker sind jedes Rennen dabei. Wenn es zeitlich möglich ist, begleiten mich auch mal meine Mama oder meine beiden Schwestern an die Rennen.

Kennst du dich auch bei der Technik deines Motorrads aus?

Ich kann selbst Räder wechseln oder kleine Arbeiten am Motorrad ausführen. Durch die enge Zusammenarbeit mit meinen beiden Mechanikern kann ich mein Technikverständnis weiter ausbauen.

Welchen Kino-Film hast du zuletzt gesehen?

Bad Boys

Schnitzel mit Pommes oder Salat ohne alles?

Schnitzel Pommes

Hast du auf den Rennen einen Glücksbringer dabei?

Nein, ich bin nicht abergläubisch und habe auch keinen Glücksbringer dabei.

Auf welche Strecke im Kalender freust du dich? Und warum?

Besonders freue ich mich auf den Sachsenring. Es geht immer auf und ab und macht richtig viel Spaß.

Auf welche Strecke im Kalender freust du dich überhaupt nicht? Und warum?

Es gibt keine Strecke, auf die ich mich überhaupt nicht freue. Alle Strecken haben ihr gewisses Extras.

Was kannst du, außer Motorradfahren, besonders gut?

Neben Motorradfahren Ballsportarten, Mountainbike- und Skifahren.

Bei was bist du völlig talentfrei?

Alles, was ich machen möchte, ist lernbar.

Du kriegst eine Reise deiner Wahl geschenkt. Wo soll es hingehen?

Nach Vietnam

WorldSBK oder MotoGP?

Ich durfte schon beides live vor Ort mitverfolgen, die MotoGP am Sachsenring und in Mugello sowie die WorldSBK zweimal in Portimao. Mich faszinieren beide Serien gleichermaßen.

Was klappt besser. Kurveneingang oder Ausgang?

Beides gleich.

Hast du Rituale vor dem Rennen?

Ich habe keine speziellen Rituale vor den Rennen. Ich gehe in mich und baue Konzentration auf.

Welchen Fahrer aus der Vergangenheit findest du toll?

Marco Simoncelli

NTC-Teilnehmende aus D, A und CH

#8 Fynn Kratochwil MASS Sports Racing by JRP Racing

#11 Robin Siegert motorace academy Germany

#17 Thias Wenzel Kiefer Racing

#21 Anina Urlaß Kiefer Racing

#38 Tobias Kitzbichler Racingteam Kitzbichler

#47 Ricardo Berzati RB-Motorsport

#78 Tudor Dedea Tudor Racing

#85 Alessandro Binder ASR Binder Racing