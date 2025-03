NTC 2025: Wer ist…Tudor Dedea?

In der Saison 2025 geht es auch für die Fahrerinnen und Fahrer des Northern Talent Cup in die nächste Runde. Acht Teilnehmende kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein Vorstellungsgespräch.

Name: Tudor Dedea

Alter: 14

Wohnort: Schwalmstadt

Team: Tudor.Racing

Was hast du in den Wintermonaten Aufregendes erlebt?

Die aufregendste Nachricht in diesem Winter war definitiv die Auswahl, als jüngster Rider, in die NTC 2025 fahren zu dürfen. Das aufregendste Erlebnis war tatsächlich, als ich ein 6 kg schweren Stör geangelt habe.

Wie sieht dein Trainings- und Testplan mit Blick auf die neue Saison aus?

Ich trainiere gerne abwechslungsreich, um motiviert zu bleiben. Bei der Planung meines Testplans spielen die Schulfreien eine wesentliche Rolle. Danach gestaltet sich dieser je nach Sponsorenanzahl bzw. nach dem verfügbaren Budget.

Gibt es jemand, der dich bei den Rennen vor Ort unterstützt?

Generell gesehen ist mein wichtigster Unterstützer mein Hauptsponsor Polo-Motorrad. Ich bin sehr glücklich und stolz ab dieser Saison, offizieller Markenbotschafter von FLM Racing Technology zu sein. Die organisatorische Unterstützung vor Ort bekomme ich von meiner Familie.

Kennst du dich auch bei der Technik deines Motorrads aus?

Ich lege großen Wert darauf, die Funktionsweise meiner Bikes zu verstehen, um optimal und materialschonend fahren zu können, aber auch um eine lösungsorientierte Kommunikation mit den Technikern zu haben. Die Honda ist für mich noch sehr neu; deshalb werde ich sicherlich, im Laufe der Saison, viel lernen.

Welchen Kino-Film hast du zuletzt gesehen?

Es ist schon eine Weile her, dass ich im Kino war. Der letzte Film, an dem ich mich gerne zurückerinnere, ist Grand Tourismo.

Schnitzel mit Pommes oder Salat ohne alles?

Ich habe lange keine Pommes mehr gegessen, ich esse gerne gesund, also würde ich mich für den Salat entscheiden, da zu viel Frittiertes für uns Sportlern kontraproduktiv sein kann.

Hast du auf den Rennen einen Glücksbringer dabei?

Wie unser ‚Kollege‘ Joan Mir einmal sagte: «Wer mehr trainiert braucht weniger Glück», also nein ich habe keinen Glücksbringer. Ich versuche, so viel wie möglich zu trainieren und hoffe, meine Strategie geht auf.

Auf welche Strecke im Kalender freust du dich? Und warum?

Am meisten freue ich mich auf den Sachsenring, weil ich das Layout dieser Strecke aufgrund der vielen verschiedenen Arten von Kurven mag.

Auf welche Strecke im Kalender freust du dich überhaupt nicht? Und warum?

Da ich bis jetzt nur einmal mit einer KTM auf dem Nürburgring als größere Strecke gefahren bin, freue ich mich uneingeschränkt auf allen Strecken die diese Saison im Kalender stehen.

Was kannst du, außer Motorradfahren, besonders gut?

Ich setze mich gerne mit meiner Ernährung auseinander und koche auch selber öfters für mich und meine Familie.

Bei was bist du völlig talentfrei?

Schwere Frage, solange ich gut in dem bin, was ich am meisten liebe, versuche ich, mich eher auf meine Stärken zu konzentrieren. Wenn ich jetzt etwas sagen müsste, würde ich am ehesten malen sagen.

Du kriegst eine Reise deiner Wahl geschenkt. Wo soll es hingehen?

Japan steht ganz oben auf meiner Liste.

WorldSBK oder MotoGP?

Beide Meisterschaften bieten einzigartige Spannungsmomente und große Emotionen. Auch wenn ich persönlich das Fahrerische bei der WorldSBK ursprünglicher und daher anspruchsvoller finde, bleibt die MotoGP für mich ein Ziel, dass ich gerne eines Tages erreichen würde.

Was klappt besser. Kurveneingang oder Ausgang?

Habe so manche Kurvenausgänge gerettet, wo niemand mehr damit gerechnet hätte. Wenn aber der Kurveneingang gut gelingt, ist der Ausgang umso leichter, daher werde ich versuchen, mich darauf zu konzentrieren, den richtigen Bremspunkt und die Ideallinie zu finden um so, schnell und so sicher wie möglich jede Kurve zu meistern.

Hast du Rituale vor dem Rennen?

Ich versuche vor jedem Rennen, so gut es geht, bei mir zu sein; erkundige mich ob der Reifendruck angepasst, ob ausreichend getankt worden ist und versuche dann,mit meiner Lieblingsmusik im Fokus zu bleiben.

Welchen Fahrer aus der Vergangenheit findest du toll?

Wenn sich die Frage auf die NTC-Fahrer bezieht, da gibt es tatsächlich einen. Ich hatte vergangene Saison, während meiner Wildcard-Teilnahme beim KTM Junior Cup am Nürburgring, die Gelegenheit, Matteo Masili kennen zu lernen und er hat mich fahrerisch sehr beeindruckt.

