Affetto Corse geht mit Jorke Erwig in die BSB-SSP

Nach zwei Jahren auf einer Kawasaki in der IDM Supersport geht es für den Deutschen mit dem niederländischen Team 2025 nach Großbritannien. Auf einer Ducati V2 mit fachkundiger Unterstützung.

Das Team Affetto Corse, im Jahr 2024 von Kevin van Leuven und Tasia Rodink gegründet, wird auch im kommenden Jahr wieder auf den Hersteller Ducati vertrauen. Die beiden verfügen über umfangreiche Erfahrungen als Fahrerin und Fahrer in verschiedenen Meisterschaften. Aber auch als Teammitglieder, Kevin als Mechaniker, Datenmann und Teamchef und Tasia als Trainerin, zweite Mechanikerin und Reifenfrau. So arbeitete das Duo in prestigeträchtigen Meisterschaften wie der ONK, IDM, BSB und der Superbike-Weltmeisterschaft. Das Duo wandelte seine Leidenschaft in ein professionelles Unternehmen, aus dem Affetto Corse hervorging. Außerdem haben sie eine Partnerschaft mit dem Ducati-Händler Affetto Ducati geschlossen, die sich speziell auf die Unterstützung von Ducati-Fahrern konzentriert, die bereits auf der Rennstrecke aktiv sind oder damit beginnen wollen.

«Nachdem ich jahrelang selbst Rennen gefahren bin und im Rennsport gearbeitet habe, ist es nun an der Zeit, all dieses Wissen und diese Erfahrung in unser eigenes Rennteam zu übertragen», erklärt Tasia Rodink. «Ich bin sehr stolz, dass wir das tun können, und wir freuen uns sehr darauf. Die Entscheidung, in der BSB anzutreten, fiel uns nicht schwer. Wir denken, dass dies derzeit die Meisterschaft ist, in der man echte Talente entwickeln kann. Volle Startfelder, hohes Niveau, gute Organisation, viele Zuschauer und alles wird live auf Eurosport übertragen. Und natürlich sind unsere eigenen Erfahrungen in der BSB so positiv, dass wir sehr froh sind, mit unserem eigenen Team in die BSB zurückzukehren.»

Für den noch sehr jungen Rennstall aus Overasselt wird es eine völlig neue Herausforderung sein. Das Abenteuer wird daher mit Spannung erwartet. Affetto Corse wird 2025 mit dem Deutschen Jorke Erwig, geboren am 20. August 2005, in der Britischen Supersport-Meisterschaft antreten. Der junge Fahrer spricht auch fließend Niederländisch, da er seine ersten Jahre im Motorsport auf niederländischem Asphalt absolvierte.

In der Zwischenzeit hat der 19-jährige Fahrer schon ein Stück im Motorsport zurückgelegt. So war er in der Junior Open 125-Klasse erfolgreich und nahm 2019 an der Red Bull MotoGP Rookies-Auswahl teil. In den folgenden Jahren zeigte er sein Potenzial in der IDM Supersport 300, in der er ebenfalls auf dem Podium stand. In den Jahren 2023 und 2024 fuhr er in der IDM Supersport Meisterschaft. Mit dem Schritt in die BSB stellt sich Erwig einer neuen Herausforderung.

«Wir freuen uns sehr auf dieses neue Abenteuer», bestätigt auch Kevin van Leuven. «Nach jahrelanger Arbeit im Rennsport können wir diese Erfahrung nun in unserem eigenen Team anwenden. Ich bin froh, dass wir auf die Unterstützung eines großartigen Teams zählen können, das uns dabei helfen wird, dies zu ermöglichen. Das Rennteam wird eine schöne Erweiterung unseres wachsenden Unternehmens sein, in dem wir unsere Produkte entwickeln und testen können. Außerdem wollen wir jungen Talenten eine Chance bieten, sich mit der bestmöglichen technischen Unterstützung und dem bestmöglichen Wissen in diesem Sport weiterzuentwickeln. Wir freuen uns daher sehr über die Ankunft von Jorke, der sich mit uns der Herausforderung in der BSB stellen wird.»

Jorke Erwig meint dazu: «Ich freue mich sehr, bekannt geben zu können, dass ich nächstes Jahr in der BSB Supersport mit Affetto Corse und Ducati fahren werde. Ich möchte mich bei allen Sponsoren und Partnern bedanken, die dies möglich gemacht haben. Besonders möchte ich Kevin und Tasia für diese großartige Gelegenheit danken. Mit Affetto Corse habe ich ein junges und hochmotiviertes Team an meiner Seite, das aber gleichzeitig schon viel Erfahrung hat, nicht nur in der BSB. Das wird mir definitiv helfen, mich an eine neue Meisterschaft anzupassen. Jetzt geht es darum, sich optimal auf die Saison 2025 vorzubereiten und ich freue mich auf die ersten Tests mit der Ducati Panigale V2.»