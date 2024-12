Schweizermeisterschaft – ein Neustart im Jahr 2025

Nach über einem halben Jahrzehnt der Stille in der Schweizer Strassenrennsport-Szene gibt es Neuigkeiten: Swiss Moto haucht der Strassen-Schweizermeisterschaft neues Leben ein.

«Mit einer innovativen Ausrichtung, die auf internationale Zusammenarbeit setzt, wird ab 2025 ein wegweisendes Konzept umgesetzt», erklären Ende des Jahres 2024 die Verantwortlichen von Swiss Moto, dem Verband aus der Schweiz. «Während sich auf internationaler Ebene Schweizer Superstars wie Dominique Aegerter einen Namen gemacht haben – als Doppelweltmeister in der Supersport-Klasse und aktuell einer der Akteure in der Superbike-Weltmeisterschaft –, fehlte es in der Schweiz an attraktiven Plattformen für Strassenrennfahrer. Zahlreiche Versuche scheiterten in der Vergangenheit, doch 2025 soll alles anders werden.»

«2024 ist das Jahr des Wandels in vielen Bereichen von Swiss Moto, insbesondere im Bereich des Strassenrennsports, wo intensiv an einem Nachwuchskonzept gearbeitet wird und nun auch an der Schaffung einer Strassen-Schweizermeisterschaft für 2025», erklärt Rolf Enz, CEO von Swiss Moto. Ein neu formierter Ausschuss aus der Strassenkommission, angeführt vom zukünftigen Verbandssportchef Martin Bichsel, hat zusammen mit Pascal Montavon, einem Experten der Strassenrennsport-Szene, und Damien Raemy, dem ehemaligen IDM-Supersport-Piloten und neuen Riding Coach für Nachwuchsförderung, ein Konzept erarbeitet, das den Schweizer Rennfahrern künftig eine hochkarätige Meisterschaft bieten wird.

Ein innovatives Modell, inspiriert von den Enduristen

In der Schweiz sind keine Rundstreckenrennen möglich, das ist zwar bekannt, doch auch die voraussichtliche Aufhebung des Rundstreckenverbots im Jahr 2026 wird nicht sofort alles verändern. Daher orientiert sich das neue Road-Racing-Konzept an bewährten Modellen wie der Enduro-Schweizermeisterschaft, die seit Jahrzehnten erfolgreich im Ausland im Rahmen etablierter Meisterschaften ausgetragen wird.



Die Schweizer Strassenmeisterschaft 2025 umfasst vorerst zwei Klassen:

- Swiss Moto Supersport SSP 600ccm

- Superbike SBK 1000ccm

Die Rennen werden im Rahmen der Benelux Trophy ausgetragen, einer Serie, die Veranstaltungen auf Strecken wie Assen (2x), Spa-Francorchamps, Zolder, Chimay und Carole umfasst. Jeder Fahrer mit einer Schweizer Lizenz hat zudem die Möglichkeit, ergänzend an allen Rennen der Benelux Trophy (aktuell neun Rennen im Kalender) teilzunehmen und auch um diesen Titel zu kämpfen.

Ein Blick auf die Benelux Trophy

Die Benelux Trophy, 2014 ins Leben gerufen, bringt nationale Spitzenfahrer aus Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Nachbarländern auf einigen der besten Rennstrecken Europas zusammen. Sie bietet ein erstklassiges Wettbewerbsumfeld und spannende Duelle, die Fahrer und Zuschauer gleichermaßen begeistern.

Die Schweizer Strassenmeisterschaft 2025 steht für ein neues Kapitel im Schweizer Motorsport. Mit internationaler Anbindung, prominenter Unterstützung und langfristiger Perspektive schafft Swiss Moto eine attraktive Plattform, die die Faszination des Strassenrennsports neu entfachen soll.

Beifall gab es auch gleich vom Schweizer Roman Stamm, jahrelang in der IDM und der Langstrecken-Weltmeisterschaft: «Good News. Alle haben die Chance, um einen CH-Titel zu fahren. Leute, ihr könnt mit wenig Aufwand in einer offiziellen Meisterschaft mitfahren, so wie ich es 1998 getan habe. Ich freue mich, dass der CH-Verband mit fähigen Personen Gas gibt und allen die Möglichkeit gibt, in professioneller Umgebung Rennen zu fahren. Los, Lizenz lösen und Spass haben.»