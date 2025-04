Christian Caramia ist tot: Trauer um einen Kollegen

Aus Italien erreichte uns die schlimme Nachricht, dass am 2. April 2025 unser Kollege Christian Caramia bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt ist. Er war ein passionierter Motorsport-Berichterstatter.

Seit vier Jahren war Christian Caramia für Motosprint tätig, der 1991 geborene Apulier schrieb sowohl für deren Print-Magazin als auch die Website. Als Motorsportfan durch und durch berichtete er für das Fachmagazin von der Italienischen Rundstrecken-Meisterschaft CIV und auch den WM-Klassen, ließ sich für den Corriere dello Sport aber auch von der Sportwagen-WM und Formel 1 nicht abschrecken.



Christian starb am 2. April bei einem Verkehrsunfall.



Im Hauptberuf war er Fahrlehrer und im Familienbetrieb tätig, sein Herzblut widmete er seinem zweiten Job als Motorsport-Journalist.

«Er war sehr hingebungsvoll und verfügte über viel Wissen», charakterisierte ihn sein Kollege Gianmaria Rosati gegenüber SPEEDWEEK.com, der seit Jahren für Motosprint von der Superbike- und MotoGP-WM berichtet. «Er war ein sehr freundlicher Mann und für unsere Gruppe eine große Hilfe. Christian lebte in Süditalien, für ihn war es nicht einfach, zu den Rennen der Italienischen Meisterschaft zu kommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass das südlichste Rennen in Vallelunga bei Rom ist. Von Vallelunga bis zu seiner Heimatstadt sind es noch zwei Stunden Fahrt. Und das war nur eines der Rennen – nach Mugello oder Misano hatte er deutlich weiter. Wir vermissen ihn alle sehr, das ist für alle schwierig.»

«Christian war kompetent, neugierig und ernsthaft in seiner Arbeit, aber auch in der Lage, ein Netzwerk innerhalb und außerhalb des Fahrerlagers aufzubauen», schreiben die Motosprint-Kollegen in ihrem Nachruf. «Er hat nie an seiner Verfügbarkeit gespart und war immer eine treibende Kraft innerhalb des Redaktionsteams. Ein Vollblutjournalist mit einem altmodischen Verantwortungsbewusstsein und Streben nach Exzellenz. Im Laufe der Jahre hat er es auf natürliche Weise und ohne Zwang geschafft, die Herzen aller Menschen zu erobern, die mit ihm zusammengearbeitet haben: Journalisten, Pressesprecher, Manager, Techniker und Piloten. Wir verloren ein Familienmitglied.»