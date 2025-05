Knaller-Event zum Auftakt der IBPM-Saison 2025

Nur wenige Tage vor dem Start der IDM hatte auch die Int. Bike Promotion Meisterschaft IBPM ihre Saisonauftaktveranstaltung im kroatischen Automotodrom Grobnik bei Rijeka. Autounfall inklusive.

Der Auftakt ging nicht ohne Schwierigkeiten über die Bühne. Während sich in diesem Jahr das Wetter endlich von seiner besten Seite zeigte, sorgte ein Unfall des Teamtrucks bei der Anreise für einige Aufregung. Der Unfall blieb zum Glück ohne Personenschaden, es bestand aber die Gefahr, dass nicht die für die Durchführung wichtige Ausrüstung das Ziel erreichen würde. Dies war um so brisanter, als dass der in Jerez buchstäblich ins Wasser gefallene Yamaha- Pressetest in Rijeka wiederholt werden sollte. Dank der Hilfe zahlreicher Teilnehmer und dem entschlossenen Krisenmanagement des Teams kamen aber alle wesentlichen Komponenten an der Strecke an und die Veranstaltung konnte ungehindert beginnen.

BMW Cup

Den Auftakt des Rennbetriebs übernahm der BMW RR Cup. Dem aktuelle Meister Marko Nickel schwante nichts Gutes, als er von der Einschreibung des Vorjahresmeisters der IBPM Superbike open Danijel Peric erfuhr. Und seine Ahnung sollte ihn nicht getrogen haben. Peric dominierte das Feld, holte die Pole, sorgte in beiden Rennen für die schnellste Rennrunde und gewann jeweils vor Nickel. Dritter wurde in beiden Rennen der Ire Aaron McBride, der schon 2022 teilgenommen und Zweiter der Advanced-Wertung geworden war. In der Advanced, in der ausschließlich Fahrer gewertet werden, die noch nicht unter den ersten Drei einer Jahreswertung der IBPM waren oder aktiv an der IDM teilgenommen haben setzte Michael Wimmer ein Achtungszeichen mit seinem Sieg im ersten Rennen, gefolgt von Wayne Hölzer und Tim Widding. In Lauf 2 änderte sich das- Hölzer fuhr vor Widding und Wimmer ins Ziel.

Stand im BMW RR Cup (Gesamtwertung)



1. #99 Danijel Peric 60 Punkte

2. #84 Marko Nickel 49 Punkte

3. #55 Aaron McBride 40 Punkte



BMW RR Cup (Advanced-Wertung)



1. #994 Wayne Hölzer 55 Punkte

2. #287 Michael Wimmer 49 Punkte

3. #28 Tim Widding 45 Punkte

Supersport

Es folgte das kombinierte Rennen der IBPM Supersport open und der Supersport NG. Die Supersport open definiert sich wie in ‚alten Tagen‘ als 600er-Klasse, während in der Supersport Next Generation vor allem Triumph Daytona 765, Ducati V2 und die 750er Suzukis gegeneinander antreten. In der SSP open waren es wieder einmal die beiden Dauerkontrahenten Norick Tschauder und Nick Fischer, die das Niveau bestimmten. Tschauder, bereits zwei Mal Meister der Klasse, setzte die Pole-Zeit mit 1:31,05 min sieben Zehntel vor Fischer und Gaststarter Domen Lipnik, der aber schon fast eine Sekunde hinter Fischer.

Den Start gewann der Däne Stefan Andersen von Platz 4 aus und führte das Feld für eine halbe Runde, bevor Tschauder und Fischer vorbei gingen. Von da ab entwickelte sich ein fulminanter Schlagabtausch in beiden Rennen, den in Rennen 1 Tschauder und in Rennen 2 Nick Fischer für sich entscheiden konnten. Kurioses am Rande. Beide fuhren in Rennen 1 mit 1:31.169 min absolut identische schnellste Runden. Stefan Andersen komplettierte das Podium in Rennen 1 als Dritter, im zweiten Rennen schnappte sich Gastfahrer Nicolo Trevisan die dritte Trophäe.

Stand in der Supersport open



1. #19 Nick Fischer 55 Punkte

2. #848 Norick Tschauder 54 Punkte

3. #335 Stefan Andersen 40 Punkte

In der Supersport NG, die 2025 einen erfreulichen Zuwachs an Teilnehmer verzeichnen konnte dominierte Nikos Delis auf seiner Triumph Daytona 765 R. Der junge Paco Kaiser, Tristan Brokat und Ulf Bauerochse mühten sich redlich, es reichte aber beide Male nicht, um Delis den Sieg streitig zu machen. Kaiser wurde in Rennen 1 Zweiter, Brokat in Rennen 2. Ulf Bauerochse kam jeweils als Dritter ins Ziel.

Stand in der Supersport NG



1. #7 Nikos Delis 60 Punkte

2. #303 Tristan Brokat 42 Punkte

3. #311 Ulf Bauerochse 40 Punkte

Ladies Challenge

Traditionell wird nach der Ehrung der Supersportler die Ladies Challenge prämiert. Patricia Kok aus den Niederlanden, die in den letzten zwei Jahren diese Wertung regelmäßig gewann, war diese Mal nicht dabei. So war es an BMW RR Cup-Neuzugang Jennifer Lehmann, für beide Rennen den größten Pokal entgegen zu nehmen. Auf die Plätze kamen im ersten Rennen Ilonka Pingel und Brigitte Malo, im zweiten Rennen Brigitte Malo und Diana Weber.

Superbike open

Den beiden Rennen der Superbike open drückte Gastfahrer Philipp Schramm nachhaltig seinen Stempel auf. Er eroberte die Pole, stürmte in beiden Rennen vorne weg und holte sich unangefochten die Siege. Dahinter platzierte sich mit Nils Schäfer ein weiterer Gast, dem aber in Rennen 1 die Ducati kurz vor Schluss einging. In Rennen 2 holte er Platz 2. Aus dem Kreis der punktberechtigten Meisterschaftsfahrer war es Nick Eiberger, der mit den Plätzen 2 und 3 die maximale Punktzahl mit nach Hause nahm. Wilhelm Wagner und Dennis Stankowski kamen auf Rang 2 und 3. Erwähnenswert ist, dass ein alter Haudegen des Straßenrennsports nach langen Jahren erstmals wieder dabei war - Horst Saiger. Er probierte zunächst eine betagte Kawasaki ZXR 750, die aber recht bald den Dienst verweigerte und fuhr anschließend mit einer Yamaha R1 in den Rennen auf die Plätze 6 und 7.

Stand in der Superbike open



1. #97 Nick Eiberger 60 Punkte

2. #686 Wilhelm Wager 49 Punkte

3. #509 Dennis Stankowski 40 Punkte

Veranstalter Michael Dangrieß fasst zusammen: «Das war ein Saisonstart, wie man ihn sich nur wünschen kann. Klar war es anfangs schwierig, die Situation mit dem Truck in den Griff zu bekommen. Aber wir haben ein Team, in dem in einer solchen Lage jeder alles gibt, das macht mich sehr stolz. Das Event selbst war traumhaft schön, wenige Stürze, viel gute Laune und Sport vom Feinsten. Das darf gerne so bleiben, ich freue mich schon auf unsere zweite Station der Saison vom 23.-25. Mai auf dem Schleizer Dreieck.» In Schleiz mischen sich unter die IBPM-Fahrer dann zahlreiche IDM-Piloten, die die IBPM gern als Trainingsplattform nutzen.