Triumph für Schlosser, Desaster für Weltmeister Payne

Während Markus Schlosser/Luca Schmidt in Le Mans einem ungefährdeten Sieg und der Führung in der Weltmeisterschaft entgegenfuhren, mussten Harry Payne/Kevin Rousseau vom Streckenrand tatenlos zusehen.

Für die 21 Seitenwagen-Teams begann das Hauptrennen in Le Mans mit einer Geduldsprobe. Nach der Einführungsrunde rollten sie an die Box, weil der Zustand der Strecke in ihren Augen keinen Start zuließ. Nachdem die Reinigungsfahrzeuge endlich ihre Arbeit verrichtet hatten, konnten sie wieder ihre Startpositionen einnehmen. Um nicht Gefahr zu laufen die Startzeremonie des 24-Stunden-Klassikers zu gefährden, wurde die Renndistanz von 18 auf zwölf Runden verkürzt.

Der Lauf war noch nicht richtig gestartet, war es für die Sieger des Vortages bereits wieder zu Ende. Die Polesetter Harry Payne und Kevin Rousseau (Steinhausen Racing), der unweit des MotoGP-Kurses aufwuchs, mussten ihr Gespann bereits nach wenigen hundert Metern mit einem technischen Problem parken und den Weg für ihre Konkurrenten freigeben. Ein ordentlicher Dämpfer auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung.

Diese Chance ließen sich Markus Schlosser/Luca Schmidt (Gustoil Sidecar Racing) nicht entgehen. Nach dem ersten Umlauf hatten sich die Vize-Weltmeister des Vorjahres bereits um über eine Sekunde abgesetzt und der Vorsprung vergrößerte sich Runde um Runde. Dahinter folgten Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) abgesetzt. Das finnisch-britische Duo musste in der zweiten Runde ihre Position an Sam und Tom Christie (Hannafin Racing) abgeben, blieben ihnen aber auf den Fersen.

Die Reihenfolge nach Runde 3 mit Schlosser, Christie, Päivärinta, Todd Ellis/Emmanuelle Clément, Tim Reeves /Mark Wilkes (Carl Cox Motorsport) sowie Sam und Jack Laidlow blieb bis knapp vor dem Fallen der Zielflagge unverändert. Im letzten Umlauf gelang Päivärinta das entscheidende Überholmanöver, um sich doch noch auf den zweiten Platz zu schieben. Für den Routinier war es eine Wiedergutmachung für den Ausfall im ersten Rennen.

Um den siebenten Platz gab es einen sehenswerten Schlagabtausch zwischen Ted und Vincent Peugeot (Seventy-Four Racing Team) und Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport), die sich ihren Ausritt mit anschließendem Überschlag im Abschlusstraining nicht ansehen ließen. Im Laufe des Rennens wurden mehrmals die Positionen gewechselt, schließlich behielt die französische Sohn-Vater-Paarung knapp die Oberhand.

Nach ihrem Ausfall im ersten Lauf gelang Paul Leglise/Marjorie Cescutti (521 Competition) mit Rang 9 Schadensbegrenzung. Heiß her ging es um die Ränge 10 bis 13 zwischen Lennard Göttlich/Lucas Krieg (Team Lausitz/ADAC Sachsen e.V.), Joni und Tero Manninen, Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing Team Venus) und Kevin Cable/Charlie Richardson (L&W Racing). Im Formationsflug ging es für die vier Teams im Abstand von wenigen Zehntelsekunden um den 4,185 Kilometer langen Circuit Bugatti.

Ergebnis, Le Mans, Rennen 2, 19.04.2025

1. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), LCR Yamaha, 12 Runden. 2. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), ARS Yamaha, 9,122 sec zur. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +9,577 sec. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha. 5. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. 6. Sam Laidlow/Jack Laidlow (GB), ARS Yamaha. 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 8. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), ARS Yamaha. 9. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha. 10. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha. 11. Joni Manninen/Tero Manninen (FIN), LCR Yamaha. 12. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH), LCR Yamaha. 13. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 14. Cyril Vinet/Gérald Vinet (F), ARS Yamaha. 15. Claude Vinet/Léane Marsal (F), LCR Yamaha. 16. Stéphane Gadet/Florian Colombin (F), LCR Kawasaki. 17. Philippe Gallerne/Benjamin Luneau (F), RCN Kawasaki. Schnellste Runde: Schlosser/Schmidt in 1:43,380 min.

WM-Stand (nach 2 von 14 Rennen)

1. Schlosser, 45 Punkte. 2. Christie, 32. 3. Ellis, 26. 4. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 25. 5. Reeves, 22. 6. Päivärinta, 20. 7. Peugeot, 19. 8. Werkstetter, 17. 9. Göttlich, 14. 10. Manninen, 12. 11. Laidlow und Venus, beide 10. 13. Cable, 8. 14. Leglise, 7. 15. Rupert Archer/Ondrej Sedlacek (GB/CZ), ARS Yamaha und Cy. Vinet, beide 4. 17. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F), ARS Yamaha, 3. 18. Cl. Vinet, 2.