BSB-Tragödie: Tom Tunstall außer Lebensgefahr

Seit dem Massenunfall beim Auftakt der britischen Superbike-Serie in Oulton Park mit zwei Toten bangt die Motorsportgemeinde um den schwer verletzten Tom Tunstall. Die neuesten Informationen geben Anlass zur Hoffnung.

Es war eine beispiellose Tragödie, die sich am vergangenen Sonntag im zweiten Lauf der britischen Supersport-Serie in Oulton Park ereignete. Auf dem Weg zum Bremspunkt der ersten Kurve stürzte ein Fahrer und in einer Kettenreaktion gab es am Ende zehn Unfallteilnehmer. Die zuerst gestürzten Piloten wurden teilweise von nachfolgenden und machtlosen Teilnehmern überrollt. Der 21-jährige Owen Jenner sowie der 29-jährige Shane Richardson kamen dabei ums Leben.

Mit Tom Tunstall gab es einen weiteren, schwer verletzten Piloten. Der 47-Jährige zog sich einen Wirbelbruch im Nackenbereich zu und befindet sich derzeit im Royal Stoke Hospital, wo er von einem Team von Spezialisten betreut wird.

Sein Zustand wird als ernst, aber auch als stabil beschrieben. Man kann daher davon ausgehen, dass keine unmittelbare Lebensgefahr mehr besteht. Noch erfreulicher: Die Ärzte sprechen von einer langwierigen, aber möglichen vollständigen Genesung.

Übrigens: Wie Tom Sykes, der Superbike-Weltmeister von 2013, stammt Tunstall aus Huddersfield in der englischen Grafschaft West Yorkshire.