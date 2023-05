Sandbahn Mulmshorn: Tragischer Unfall endet tödlich

Bei einer Veranstaltung auf der Sandbahn in Mulmshorn kam es zum Unglück: Wolfgang Henselak erlag den Folgen eines Sturzes, sämtliche Rettungsversuche blieben erfolglos.

Im Rahmen des Clubsport-Sandbahnrennens in Mulmshorn ereignete sich am vergangenen Wochenende eine Tragödie. Wolfgang Henselak aus Rosbach in Hessen stürzte im Oldie-Rennen und erlag seinen schweren Verletzungen noch auf der Strecke. Sämtliche Versuche des medizinischen Personals den Gestürzten zu retten, blieben bedauerlicherweise ohne Erfolg.

Henselak fuhr in den vergangenen Jahren in der European Veteran Longtrack Serie und nahm auch am DMV Oldies Cup teil, in dem er über die Jahre schöne Erfolge erzielen konnte und ein geschätztes Mitglied der Oldie-Szene war. Der deutsche Motorsportverband beschreibt den Verstorbenen als äußerst beliebten Menschen mit einer freundlichen, positiven und empathischen Art. Für seinen Sport brachte sich der 70-jährige und in Rente befindliche Diplom-Ingenieur mit großem Engagement ein und versorgte die Online-Community stets mit Informationen rund um den Sport.

SPEEDWEEK.com wünscht den Angehörigen, Freunden und Fahrerkollegen in dieser schweren Stunde die nötige Kraft und herzliches Beileid.



Ruhe in Frieden, Wolfgang