Top-Kader in Vechta: Harris, Smolinski, Hummel, Riss

Beim Flutlichtrennen in Vechta sind mit Erik Riss, Martin Smolinski und den beiden Niederländern Jannick de Jong und Romano Hummel gleich vier Langbahn-Weltmeister am Start. Dazu ein bärenstarkes Gespannfeld.

Der AC Vechta hat sich neu aufgestellt. Sylvia Wollering, die langjährige Schriftführerin und Rennbüro-Leiterin des rührigen Clubs in der Kreisstadt Vechta, die von 2017 bis 2023 auch das Amt der 1. Vorsitzenden bekleidete, starb am 3. Juli an den Folgen einer heimtückischen Krankheit. Schon zu Beginn diesen Jahres hatte sie die Geschäfte auf der Mitgliederversammlung an den neuen Vorsitzenden Andreas Czwaluk übergeben.

Sportlich will man auf der Höhe bleiben wie bisher. Für das Internationale Sandbahnrennen im Vechtaer Reiterwaldstadion an diesem Samstag (9. September) hat der Sportleiter Motorrad, Uwe Fienhage aus Lohne, wieder Top-Fahrerfelder in allen Klassen zusammengestellt.

Bei den Solisten sind gleich acht Fahrer der aktuellen Langbahn-WM am Start, darunter mit dem Briten Chris Harris, Martin Smolinski aus Olching und Zach Wajtknecht (GB) das Spitzentrio vor dem letzten Grand Prix in Mühldorf am 17. September.

Dazu kommen mit dem zweifachen Weltmeister Erik Riss, der wie Smolinski (Weltmeister 2018) am Freitagabend beim Speedway-Event ‚Night of the Fights’ in Cloppenburg mitfährt und den beiden Niederländern Romano Hummel und Jannick de Jong weitere WM-Titelträger auf der Langbahn.

Das weitere Fahrerfeld: Marcel Dachs (D), Jacob Bukhave (DK), Andrew Appleton (GB), Stephan Katt (D), Josef Franc (CZ), Gaetan Stella (F) und Fabian Wachs vom MSC Werlte als Reservist.

Auch die Internationale Gespannklasse könnte nicht besser besetzt sein, allen voran die aktuellen Europameister Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL) und die Titelträger von 2022 Markus Venus/Markus Eibl vom RSC Pfarrkirchen. Die weiteren Teams: Wilfred Detz/Bonita van Dijk (NL), Mitch Godden/Paul Smith (GB), Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D), Manuel Meier/Melanie Meier (D), Mike Frederiksen/Desiree Holstein (DK/D), Remi Valladon/Dylan Fourcade (F), Guillaume Comblon/Baptiste Comblon (F) und Oliver Möller/Kim Kempa (D).

Die B-Solisten und Junioren sind teils schon nachmittags am Start. Beginn der Hauptrennen ist um 19 Uhr.