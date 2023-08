Gute Neuigkeiten: Hundsrucker in die Heimat verlegt

Eine gute Woche nach dem schrecklichen Unfall auf der Grasbahn in Eenrum, bei dem Beifahrer Florian Niedermeier sein Leben verlor, konnte Gespannass Marco Hundsrucker nach Deutschland verlegt werden.

Der Schock sitzt tief, die Betroffenheit in der Bahnsportszene ist groß: Marco Hundsruckers Beifahrer Florian Niedermeier hat den Sturz beim «Master of Sidecars» auf der schnellen Grasbahn in Eenrum am 20. August nicht überlebt.



Fahrer Marco wurde mit dem Hubschrauber in die Universitätsklinik nach Groningen geflogen, wo er anschließend eine gute Woche lag und am gebrochenen Oberschenkel sowie im Gesicht operiert wurde.

«Den Umständen entsprechend geht es ihm gut, er wird wieder», teilte seine Frau Tina SPEEDWEEK.com mit. «Er hat aber noch einen langen Weg vor sich, die Genesung wird dauern. Aber ich bin positiv überrascht. Marco wurde am gestrigen Montag nach Deutschland verlegt und ist jetzt bei uns im Krankenhaus. Du kennst ihn, er mag keine großen Storys.»



Neben den eigenen Verletzungen muss der 46-jährige Bayer den tragischen Verlust von Florian verarbeiten, Hundsrucker will sich deshalb erst später selbst zu Wort melden.