Mühldorf: Schreck im Gespann-Finale – Venus siegt 18.09.2023 - 08:57 Von Manuel Wüst

© Imanuel Schramm Die Top-3 in der Gespannklasse

Meist kosten Ausfälle und Disqualifikationen am Ende die Plätze auf dem Podest. Im Rahmenprogramm des Sandbahnrennens in Mühldorf kamen gleich vier der sechs Erfolgreichen trotz Punktverlust in die Top-3.