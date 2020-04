SBK-Rookie Max Scheib: «Traf richtige Entscheidung»

Nachdem die Superbike-WM 2020 auf Phillip Island ihren Saisonauftakt absolvierte, wurde die Welt wurde vom neuartigen Coronavirus angehalten. Orelac Kawasaki-Pilot Max Scheib schaffte es mit Glück nach Hause.

In der Superbike-WM sind Piloten aus Südamerika selten, 2020 sehen wir aber gleich zwei von ihnen. Neben Leandro Mercado aus Argentinien bei Motocorsa Ducati fährt der Chilene Max Scheib im spanischen Team Orelac Kawasaki seine erste volle Saison in der seriennahen Weltmeisterschaft.



Scheib schlug sich beim Saisonauftakt auf Phillip Island prächtig. Auf der ihm unbekannten Piste fuhr der 24-Jährige mit den Plätzen 15, 10 und 7 zehn WM-Punkte ein. Im zweiten Lauf wurde er bester Privatier und kreuzte nur 0,6 sec hinter Ducati-Werkspilot Chaz Davies (5.) die Ziellinie.

Anschließend sollte das Meeting in Katar stattfinden, doch die Coronavirus-Pandemie ist der Motorsport zum Erliegen gekommen. Scheib hatte eine Vorahnung der kommenden weltweiten Maßnahmen zur Eindämmung des neuen Virus.



«Ich flog direkt von Australien nach Cile! Zuerst wurde noch überlegt, ob wir nach Katar fliegen oder nicht. Instinktiv entschied ich mich aber dazu, in meine Heimat zu fliegen», sagte Scheib. «Ich hatte Glück. Wäre ich nach Europa gereist, hätte ich wahrscheinlich keinen Flug nach Chile bekommen.»

Südamerika ist von Covid-19 noch nicht so hart betroffen. In Chile läuft das Leben weitgehend normal.



«In Chile ist der Coronavirus noch nicht weit verbreitet. Meine Freunde in Italien und Spanien machen aber schwere Zeiten durch», weiß der Chilene. «Ich lebe etwa 50 km von der Hauptstadt Santiago entfernt auf dem Land. Hier ist es nicht viel anders wie sonst. Es gibt noch keine Verbote, ich kann draußen Fahrrad fahren und will mir noch ein Dirt-Bike organisieren. Aber ich treffe Vorsichtsmaßnahmen.»

Es wird befürchtet, dass die Coronavirus-Pandemie Südamerika erst im Herbst mit voller Wucht trifft.

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 6. April:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

12.06.–14.06. Misano/Italien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Oschersleben/Deutschland

21.07.–23.08. Assen/Niederlande

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

23.10.–25.10. Jerez/Spanien

Ohne neuen Termin: Imola/Italien, Aragón/Spanien und Losail/Katar