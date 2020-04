Superbike-Action gratis: Debüts, Dramen und Duelle

Mit einem weiteren Schwung kostenloser Superbike-Videos will die offizielle Website der seriennahen Weltmeisterschaft die Fans bei Laune halten. Dieses Mal geht es um spannende Superbike-Rennen zwischen 2014 und 2018.

Wie in allen Rennserien sind auch die Motoren in der Superbike-WM verstummt. Ohne Motorsport muss aber niemand sein. Es gibt unzählige Klassiker, die man wieder und wieder sehen kann.



Die offizielle Website der Superbike-WM kramte bereits diverse spannender Rennen früherer Saisons hervor, die kostenlos via Stream abrufbar waren. Nun folgen weitere Highlights, um die Wartezeit bis zum nächsten realen Meeting zu verkürzen.

Der verregnete erste Superbike-Lauf in Magny-Cours 2014 war eine ungemütliche Angelegenheit. Vor allem aber für Loris Baz (Kawasaki) und Marco Melandri (Aprilia), die ihren jeweiligen Teamkollegen einen Platz schenken mussten.



In Sepang 2015 kam es im ersten Rennen zum Showdown zwischen Jonathan Rea (Kawasaki) und Chaz Davies (Ducati). Beide hatten ihre Hinterreifen verheizt.



Davies war in Buriram 2016 (Lauf 2) Zeuge, wie sich die damaligen Kawasaki-Teamkollegen Tom Sykes und Jonathan Rea in den letzten beiden Runden ein erbarmungsloses Duell um den Sieg lieferten. Überholmanöver zum Zunge schnalzen!

In Misano 2017 (Lauf 1) waren es wieder Davies und Rea, die in der letzten Runde um den Sieg kämpften – am Ende aber Tom Sykes auf dem obersten Podium stand.



Michael van der Mark schrieb in Donington Park 2018 Geschichte. Der Yamaha-Pilot gewann als erster Niderländer ein Superbike-Rennen und machte im zweiten Rennen daraus einen Doppelsieg.