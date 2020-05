Superbike-Racing beginnt in den USA – ohne Zuschauer

In Europa wird in den verschiedenen Rennserien noch darum gerungen, wann und wie Veranstaltungen durchgeführt wird. In den USA wird die MotoAmerica bereits Ende Mai als erste Superbike-Serie gestartet.

Am letzten Mai-Wochenende dröhnen in den USA wieder die Motoren: Auf der Rennstrecke «Road America» trägt vom 29. bis 31. Mai den Saisonauftakt der MotoAmerica aus. Diese Veranstaltung wird weltweit Beachtung finden, denn es ist das erste Motorradrennen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Die Durchführung der Rennen aller Klassen ist vorgesehen: Superbike, Supersport, Junior-Cup, Stock-1000 und Twins-Cup.

Das Verbot solcher Veranstaltungen im US-Bundesstaat Wisconsin endet erst am 26. Mai!



Der Saisonauftakt mit Titelverteidiger Cameron Beaubier (Yamaha) und dem ehemaligen MotoGP- und SBK-WM-Pilot Toni Elias (Suzuki) wird, wie es auch für die Weltmeisterschaften geplant ist, vor leeren Tribünen stattfinden. Auf dem TV-Sender Fox Sports und auf der offiziellen Website der MotoAmerica werden alle Rennen live übertragen.

«Motorsport ohne Fans ist nicht ideal, dennoch ist es das beste Szenario, damit Fans auf der ganzen Welt das Meeting verfolgen können», sagte MotoAmerica-Chef Wayne Rainey, der auf einen großen Zuspruch hofft. «Es gab noch nie Übertragungen auf dem Hauptsender, das ist eine große Gelegenheit für uns. Das wird ein sehr wichtiges Wochenende für uns. Wir können es nicht erwarten, unseren Saisonauftakt der größtmöglichen Zuschauerzahl zu präsentieren.»