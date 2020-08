Superbike-WM 2020 in Aragón: Wann was passiert

Nach zwei Wochen Pause geht die Superbike-WM 2020 am kommenden Wochenende im MotorLand Aragon weiter. In den drei Kategorien stehen insgesamt acht Rennen an.

Weil in der Superbike-WM 2020 wegen der Corona-Pandemie nur acht statt ursprünglich 13 Meetings stattfinden, fahren die beiden Supersport-Klassen seit Restart der seriennahen Weltmeisterschaft zwei Rennen aus.

Stand heute würde die Supersport-600 daher sogar 15 statt 13 Rennen fahren. Und in der Supersport-300 würden 14 statt zehn Rennen veranstaltet, hinzu kommt das obligatorische Last-Chance-Race der Nachwuchsrennserie.

So wächst der Zeitplan eines Rennwochenendes der seriennahen Weltmeisterschaft auf insgesamt acht Rennen an: Drei in der Superbike-Kategorie, zwei in der 600er-Supersport-Klasse und drei in der 300er-Serie. An den beiden Haupttagen Samstag und Sonntag werden jeweils vier Rennen gefahren.

Das MotorLand Aragón findet sich 2020 gleich zweimal im Kalender wieder. Das Meeting am 29.30. August trägt offiziell die Bezeichnung «Prosecco DOC Aragon», die Veranstaltung eine Woche später am 5./6. September heißt «Pirelli Teruel». Teruel ist die spanische Provinz, in der die Rennstrecke liegt.

Zeitplan der Superbike-WM 2020 in Aragón