Leon Haslam: Starke Aragon-Pace lässt Honda hoffen

Honda-Werksfahrer Leon Haslam beendete den Superbike-WM-Test im Motorland Aragon am Freitag mit einem guten Gefühl. Trotz einem Regenschauer am Nachmittag, war er mit seiner Performance zufrieden.

Im Gegensatz zu Teamkollege Alvaro Bautista, der nicht am zweiten Testtag in Aragon teilnahm, weil er das Testprogramm bereits am Donnerstag erledigte, nutze Leon Haslam die Zeit am Freitag, um an seiner Pace fürs Rennen zu arbeiten. Der Engländer ist in dieser Saison der einzige Fahrer, der bei jedem Rennen WM-Punkte erzielte, obwohl die Honda CBR1000RR-R ein völlig neues Motorrad ist und noch mitten in der Entwicklung steckt.

Haslam belegt nach neun Rennen in der Gesamtwertung der Superbike-WM den elften Platz, ihm fehlen 19 Punkte auf Bautista, der auf Rang 7 liegt. Der 37-jährige Engländer betonte, wie wichtig es sei, das Bike nicht nur an den Rennwochenenden zu entwickeln, sondern strukturiert und ohne Druck an Testtagen Fortschritte zu erzielen. Im Gegensatz zum ersten Tag verbesserte er sich um etwa 0,6 Sekunden, trotzdem fiel er am Freitag vom Zweiten auf den vierten Rang zurück.

«Weil es sich um ein neues Projekt handelt, mussten wir bisher hauptsächlich während der Rennen entwickeln und testen, was wirklich nicht einfach ist», sagte Haslam am Freitag. «In Jerez und Portimão haben wir an vielen verschiedenen Dingen gearbeitet, immer mit ähnlichen Voraussetzungen: morgens ist es kühler und am Nachmittag sehr warm.»

Die nächsten beiden Events der Superbike-WM finden, wie der Test am Donnerstag und Freitag, auf der 5,077 km langen Strecke in Aragon statt. Haslam nutze die Zeit, um sich auf die anstehenden Rennen vorzubereiten. «Bei diesem Test in Aragon war alles etwas ruhiger und wir konnten die Dinge präziser auswerten, um zu sehen wo wir stehen und in welchen Bereichen wir noch Fortschritte machen müssen. Wir hatten zwei produktive Tage und ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit und mit meiner Performance. Ganz besonders gut war meine Pace am Freitag.»

Zeiten Aragon-Test, Freitag:

1. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,807 min

2. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,286 sec

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,389

4. Leon Haslam (GB), Honda, +0,442

5. Scott Redding (GB), Ducati, +0,528

6. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,702

7. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +1,066

8. Roman Ramos (E), Kawasaki, +1,703

9. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,865

10. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,777

Zeiten Aragon-Test, Donnerstag:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:50,466 min

2. Leon Haslam (GB), Honda, +0,375 sec

3. Scott Redding (GB), Ducati, +0,426

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,487

5. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,670

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,672

7. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,778

8. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,826

9. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,374

10. Roman Ramos (E), Kawasaki, +2,603

11. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,609

12. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +3,678 (SSP)