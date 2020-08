Verkehrte Welt bei Kawasaki: Lowes vor Jonathan Rea

Was Alex Lowes drauf hat wurde spätestens offensichtlich, als der Engländer vom Auftakt der Superbike-WM in Australien als Führender zurückkam. Ihm fehlt es lediglich noch an Konstanz.

Wann immer Alex Lowes auf eine Strecke kommt, auf der er vorher nie mit der Kawasaki ZX-10RR fuhr, tut er sich schwer. «Ich muss erst ein Gefühl für das Motorrad entwickeln und mich ans Limit herantasten», schilderte der Engländer. «Ich finde auch nicht immer gleich die perfekte Abstimmung.»



Im MotorLand Aragon hat Lowes bereits vor dem zweitägigen Test diese Woche zahlreiche Runden abgespult, seine Bestzeit überrascht deshalb wenig. In 1:49,807 min fuhr er nur 0,052 sec langsamer als Alvaro Bautista 2019 bei seiner schnellsten Rennrunde.

Weil es die letzte Stunde nieselte, fiel die Zeitenjagd aus und Lowes blieb mit seiner Zeit von vor dem Mittag vorne. «Der Tag war gut», grinste der WM-Dritte des Vorjahres. «Am Donnerstag haben wir viel gelernt und heute alle Teile zusammengefügt. Jetzt fühlt sich die Front des Bikes deutlich besser an und ich hatte viel mehr Vertrauen auf der Bremse. Gegen Testende machten wir einige Veränderungen am Heck, konnten wegen des Regens aber nicht mehr herausfinden, ob diese besser oder schlechter sind. Das erledigen wir am Freitag, wenn wir für das Rennen hier sind.»

«Wir konnten viel Arbeit fürs Rennen erledigen», ergänzte Rea, der auf Platz 3 landete. «Wir konnten die verschiedenen Reifenoptionen durchtesten und eine Grundabstimmung finden. Wir haben schon recht genaue Vorstellungen, wie wir für das Rennwochenende loslegen. Die neuen Chassis-Teile, die zum Einsatz kamen, sind eher für 2021, als Vorbereitung für die Wintertests.»

Zeiten Aragon-Test, Freitag:

1. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,807 min

2. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,286 sec

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,389

4. Leon Haslam (GB), Honda, +0,442

5. Scott Redding (GB), Ducati, +0,528

6. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,702

7. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +1,066

8. Roman Ramos (E), Kawasaki, +1,703

9. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,865

10. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,777

Zeiten Aragon-Test, Donnerstag:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:50,466 min

2. Leon Haslam (GB), Honda, +0,375 sec

3. Scott Redding (GB), Ducati, +0,426

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,487

5. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,670

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,672

7. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,778

8. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,826

9. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,374

10. Roman Ramos (E), Kawasaki, +2,603

11. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,609

12. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +3,678 (SSP)